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Jackson Potter - Restless
31.08.2021
Дебютный альбом еще очень молодого, но, безусловно, талантливого гитариста. Джексон Поттер начал профессионально играть на гитаре уже в 16 лет. Ориентиром для него служило творчество Джона Скофилда, Пэта Мэтини, Кита Джарретта и Чарли Паркера. Бакалавра Джексон получил в 2020 году в Университете Майами. В годы учебы он работал с собственным трио, а также играл с Гонсало Рубалькабой и рядом других видных джазовых музыкантов. В настоящее время он продолжает учебу в Manhattan School of Music под руководством Майка Морено.
Все, что он умеет на сегодняшний день, как гитарист, композитор и бэнд-лидер, Поттер демонстрирует в своей первой авторской работе, для записи которой он собрал квартет из лучших музыкантов Майами, а также пригласил поучаствовать в проекте трех духовиков: саксофониста Дэвида Мэйсона, трубача Джои Куррери и играющего на теноровой разновидности тромбона Картера Ки.
В программе из восьми треков шесть пьес самого Поттера и два примечательных кавера: Falling Grace Стива Суоллоу и Peace Хорэса Сильвера. Уже стартовая композиция Поттера Bird Flu, живая, энергичная музыка с отличными соло Патрика Ливи на контрабасе и Мэйсона на альт-саксофоне и, конечно же, самого Поттера, располагает к тому, чтобы слушать дальше. И альбом не разочаровывает. Джексон хорош и в лиричных номерах, вроде посвященной его подруге композиции Sophia’s Waltz, и в более темповых пьесах, проявляя недюжинное мастерство и композиторскую креативность. Партнеры не отстают от своего лидера. В общем, симпатичный дебют, с которым Джексона Поттера можно только поздравить.
© & (p) 2021 Wise Cat Records
8 tks / 52 mins
(Jackson Potter – g; Patrick Leavy – b; Gibb Mandish – dr; Leo Folsom – p (tks 1-4,7,8); with David Mason – as (tks 1,7,8); Joey Curreri – tp (tks 7,8); Carter Key – tenor tb (tk 8);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз
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