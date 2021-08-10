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Tim Kobza - Montecito Heights
10.08.2021
Гитарист и композитор Тим Кобза живет и работает в Лос-Анджелесе. Его путь в Калифорнию пролегал из родной Омахи через Техас, где в Дейтоне он учился в Университете Северного Техаса. Там же началась его карьера профессионального музыканта, продолженная в Калифорнии, где он получил степень в Thornton School Of Music, а теперь много лет и сам здесь преподает. Кобза много выступал и гастролировал в качестве сайдмена. Тим был сооснователем ансамбля Modereko, с которой выпустил два альбома. Его новая работа Montecito Heights – это уже сольный проект, создававшийся преимущественно в период ковидного локдауна. Именно в этой связи практически в каждом из 13 треков мы видим разный состав исполнителей, да и записывались треки в разное время.
Тем не менее, коллекция новых композиций Тима стилистически довольно однородна. Здесь много прифанкованных тем, единственный вокальный трек в программе, The Song That Is In Your Heart, где поет Аманда Ахен, решен в ритмах босса-новы, но альбом в целом я отнес бы скорее к сфере смус-джаза. Это легкая, не лишенная изобретательности и своеобразного очарования музыка, которая послужит отличным фоном, чем бы вы под нее не занимались. Альбом электро-акустический, электронных звучаний здесь много, а в одной из композиций (Cafe Cantante) даже звучит порядком подзабытый многими винтажный меллотрон. Разнообразие звуковой палитры добавляет очки этой весьма достойной – в рамках избранной Тимом стилистики – работе.
© & (p) 2021 Kobza Music
13 tks / 57 mins
(Tim Kobza – g, b, programming; Herman Matthews, Jake Reed, Aaron Serfaty - dr; Brian Hargrove, Barb Catlin, Arlan Oscar - keyb; Matt Wallace – fl, EWI, ts, shaker, tambourine; Jim Schweigert, Wayne Bergeron, Michael Campanelli, John D’earth – tp; Wes Smith – sax, fl; Kait Dutton – keyb, Rhodes, mellotrone; Andrew Hill - b; Cole Palensky - ts; Amanda Achen – voc; )
Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз
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