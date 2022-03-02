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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Soheil Peyghambari - Dysphoria

02.03.2022

Soheil Peyghambari - Dysphoria
Иранские исполнители автоматически ассоциируются с этнической музыкой своей страны с богатейшими музыкальными традициями. Не избежал этнических моментов и этот проект, но иранский кларнетист, саксофонист и электронщик Сохейль Пейгамбари в альбоме Dysphoria, изданном словацким лейблом Hevhetia в конце 2021 года, предложил совершенно особую концепцию использования этники, растворив ее в необычной смеси с импровизационным джазом и электроникой. Такого от иранских музыкантов мне ранее слышать не приходилось, и я очень рад знакомству с творчеством этого весьма интересного композитора и исполнителя.

Для начала, как водится, немного о нем самом. Информации, увы, мало. Делюсь с читателем тем, что удалось «накопать». Сохейль Пейгамбари учился по классу кларнета и композиции в Консерватории Тегерана. Его дебютный альбом Assumption (2014) был номинирован на титул альбома года в сфере фьюжн на международном музыкальном фестивале Фаджр в Иране, а также транслировался Французским радио в одной из его музыкальных программ. В 2019 году Пейгамбари был удостоен французским правительством так называемого «паспорта таланта», это своего рода французский вариант «грин карты» для талантливых иностранцев и получил вид на жительство во Франции. В настоящее время Сохейль живет в Париже, но не забывает и Иран.

В проекте Dysphoria Пейгамбари играет на двух видах кларнетов, сопрано-саксофоне и широко (но уместно) использует электронику. В двух треках ему ассистируют гости: французская басистка Лейла Сольдевиль-Рено и земляк, барабанщик Рузбех Фадави. Предоставивший нашему сайту линк к альбому Юрий Льноградский предупреждал, что «альбом может показаться мрачным и депрессивным - но лишь до тех пор, пока не открывается его интеллектуальная глубина». Прослушав альбом, полностью соглашаюсь с Юрием относительно интеллектуальной глубины, а вот мрачным мне показался только первый, самый длинный, десятиминутный трек Le rêve des beleines mortes («Сны мертвых китов»). Мрачная атмосфера этой композиции оправдана самой темой, и она сразу вызвала у меня воспоминания про замечательный роман японца Кендзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей». Если вы заинтересуетесь не только альбомом Пейгамбари, но и книгой Оэ, то, возможно, согласитесь со сложившейся у меня ассоциацией. А вот второй трек, Le souvenirs de demain («Воспоминания о завтрашнем дне»), где дуэт с автором проекта составила французская басистка, показался мне, по контрасту, теплым, солнечным и очень красивым – отдаю ему титул «лучшего трека» в этом проекте. L’ombre de Dieu («Тень Бога») может претендовать на титул самого оригинального. Здесь музыку с весьма интересными ритмическими рисунками Пейгамбари смонтировал с речью Мозафереддин-шаха Каджара, пятого шаха Ирана из династии Каджаров, произнесенной в 1905 году и ставшей первой записью на грампластинку в истории Ирана. А вот сольная композиция The Inversion – это демонстрация действительно высокого мастерства Пейгамбари – кларнетиста и его вкуса к джазовой импровизации. Финальная пьеса альбома Dysphoria, как следует из названия, обещает нечто обратное эйфории. Не знаю, не знаю… Не могу сказать, что Пейгамбари в дуэте с ударником Фадави ввел меня в состояние эйфории, но и никаких отрицательных эмоций этот вполне крепкий трек не вызвал. А вот положительные эмоции Dysphoria, как альбом в целом, принес. Рекомендую!

© & (p) 2021 Hevhetia

5 tks / 36 mins

(Soheil Peyghambari - cl, bass cl, ss, electronics; Leila Soldevila Renault – b (tk 2); Rouzbeh Fadavi – dr (tk 5);)

Линк предоставил Юрий Льноградский, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Франция
музыкальный стиль
авангард, ориентальная музыка, этно-джаз


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