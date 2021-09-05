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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

A Moving Sound - Little Universe

05.09.2021

A Moving Sound - Little Universe
Всегда с удовольствием слушаю альбомы, изданные британским лейблом ARC Music. Как правило, каждый из его релизов посвящен этнической музыке разных уголков нашей планеты – будь то Индия или Уэльс, Китай, Армения или Сенегал. Но редкий релиз в большей степени подходит под определение world music, чем представляемый сегодня альбом группы A Moving Sound под названием Little Universe.

Возникла она в 2000 году, но более подробно об истории A Moving Sound можно прочитать в нашей рецензии на изданный ARC Music годом ранее альбом Songs Beyond Words (2006/2020). Здесь только констатируем, что история успеха A Moving Sound началась на Тайване, когда супруги Миа Хсе (певица и танцовщица) и американский мультиинструменталист Скотт Прейри организовали этот ансамбль и начали выступать, как в пределах острова, так и по всему миру. Little Universe был записан несколько раньше, чем Songs Beyond Words и именно он выглядит воплощением world music. Сам Прейри играет здесь на валторне, басу, ударных, Хсе поет соло и в дуэте со Скоттом, а вместе с ними играют тайваньский мастер игры на эрху (двухструнная китайская скрипка с металлическими струнами) и ударных Алекс Ву, бельгийский гитарист и флейтист Петер Тис и бразильский перкуссионист Эдуарду Кампос. Но дело не только в интернациональном составе.

Музыканты A Moving Sound удивительно органично соединяют в своей музыке китайскую (иногда северную, чаще – южную, именно тайваньскую основу) с элементами европейской, африканской, ближневосточной музыки. Это касается и материала, и инструментария – тут невозможно оторвать одно от другого. В программе Little Universe уживаются и чисто китайская народная музыка (Crossing Usuli), и философская Water of Life, исполняемая на двух языках – китайском и английском, и вполне западная и весьма эротичная по тексту Cabaret, и несколько исполняемых дуэтом Скотта и Мии a capella чисто вокальных импровизаций. Сплетение разных музыкальных традиций в музыке A Moving Sound мало кого оставляет равнодушным. Среди многих лестных отзывов выделю лаконичное замечание Марко Вермана из BBC Public Radio International: «Это одна из немногих групп, предлагающих действительно креативную музыку из Азии».

(p) 2004 A Moving Sound

© 2021 ARC Music Productions

13 tks / 58 mins

(Scott Prairie – French horn, b, dr, voc; Mia Hsieh – voc; Alex (Chung-Chun) Wu – erhu, dr; Pieter Thys – g, fl; Eduardo Campos – perc;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Бразилия, США, Тайвань

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