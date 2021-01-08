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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Amanda Tosoff - Earth Voices

08.01.2021

Amanda Tosoff - Earth Voices
Известная в Канаде джазовая пианистка и композитор Аманда Тософф представляет уже шестой в своей персональной дискографии альбом, выпускаемый вслед за весьма успешным Words (2016), получившим номинацию на премию Джюно (канадский аналог Грэмми). То был ее первый альбом с вокалом и теперь Аманда решила развить этот успех. Последние пять лет Тософф работала и гастролировала вместе с певицей Эмили-Клэр Барлоу, а сейчас сама Барлоу участвовала в записи альбома Тософф и выпускает его принадлежащая Барлоу фирма грамзаписи Empress Music.

Если бы я не слушал Earth Voices, сидя в кресле у себя дома, а смотрел программу этого альбома в виде концерта, то я назвал бы ее бенефисом Аманды Тософф. Судите сами: Аманда вместе со своей ритм-группой (Джон Махарадж на контрабасе и Морган Чайлдс за ударными) постоянно (за исключением одного трека) «на сцене», а от номера к номеру на этой «сцене» сменяют друг друга разные инструменталисты и вокалисты. В двух треках, первом (A Dream Within a Dream) и последнем (Finis) поет Эмили-Клэр Барлоу, в первом случае к трио Тософф присоединяются саксофонисты, во втором звучит гитара Алекса Гудмана. В двух номерах мы слышим дуэт мужских и женских голосов, а в Birdwings солирует только Алекс Самарас. Широко применяет в этом альбоме Аманда Тософф и струнную группу. В пяти композициях это дуэт скрипки и виолончели, а в To a Stranger, единственной композиции без трио Тософф, Фелисити Уильямс поет в сопровождении струнного квартета полного состава.

Еслли вспомнить о текстах песен, то надо сказать, что это почти исключительно образчики высокой поэзии. Здесь звучат положенные на музыку тексты Эдгара Аллана По, Пабло Неруды, Уолта Уитмена, канадской поэтессы начала ХХ века Марджори Пиктхолл и средневекового исламского мистика Джалаледдина Руми, а также знаменитая антивоенная песня Джони Митчелл The Fiddle and the Drum. В четырех случаях музыку к этим замечательным стихам сочинила сама Аманда Тософф и для всех восьми треков она выполнила аранжировки. Как видите, этот «бенефис» носит еще и высокоинтеллектуальный характер и демонстрирует отличный вкус самой Аманды. Большую группу исполнителей, участвовавших в записи альбома, Тософф называет своей dream team, и, послушав Earth Voices, вы согласитесь, что у нее есть для этого все основания.



© & (p) 2021 Empress Music

8 tks / 46 mins

(Kelly Jefferson – ss (tk 1); Allison Au – as (tks 1,6); Aline Homzy – vi (tks 2,3,4,5,7); Beth Silver – cello (tks 2,3,4,5,7); Jeremy Potts – vi (tk 7); Laurence Schaufele – viola (tk 7); Alex Goodman – g (tks 3,5,6,8); Amanda Tosoff – p (tks 1-6,8,9); Jon Maharaj – b (tks 1-6,8,9); Morgan Childs – dr (tks 1-6,8,9); Emilie-Claire Barlow, Robin Dann, Michelle Willis, Alex Samaras, Laila Biali, Lydia Persaud, Felicity Williams – voc;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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