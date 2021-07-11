Andrés Elstein - Familia

Ансамбль из Санкт-Петербурга Fugu Quintet существует с конца 2013 года. Восемь лет – срок немалый. Но за это время дискография коллектива пополнялась очень скромно: был выпущен один сингл и один ЕР. И вот в этом году Fugu Quintet преподнес ...