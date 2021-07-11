Andrés Elstein - Familia

Мэтью Голомбиски, предоставивший нам линк к четвертому альбому барабанщика и композитора из Буэнос-Айреса Андреса Эльштейна (р.1985), спроектировал и обложку Familia, изрядно удивившую. Семейный фотоснимок, судя по одеждам и стилю самой фотографии глубоко традиционен. Он относится, скорее всего, самое позднее, к середине прошлого века: Андрес тогда еще не родился. Какое отношение он имеет к альбому, для меня так и осталось загадкой, тем более, что, судя по музыке Андреса, она далеко не традиционна.
Музыка Эльштейна – это современный джаз, во многом основанный не только на достижениях джазовых предшественников, но и на приемах музыки академической. Я имею ввиду прежде всего серийную технику и идеи минимализма. Музыка достаточно сложна и по структуре, и по применяемым размерам, и по постоянно меняющемуся соотношению импровизационной и заранее написанной составляющих. Но парадокс: это не мешает восприятию: Familia вполне способна порадовать людей с самым разным опытом знакомства с современным джазом.
В этом альбоме Эльштейн, ранее работавший и с группой Elefante, и с собственным трио, впервые предпочел формат квартета с участием альт-саксофониста Лукаса Гойкоэчеа, пианиста Натаниэля Эдельмана и басиста Хуана Байона. Надо сказать, самое сильное впечатление оставила игра Гойкоэчеа: его соло без аккомпанемента в Vueltas, Vueltas, Vueltas... приведет в восторг любого поклонника фри-джаза. Но когда логика музыки требует, его саксофон может звучать очень томно и традиционно, как в пьесе Celebración, где тон задает подчеркнуто академическое звучание фортепьяно Эдельмана. Familia – не результат одной спонтанной сессии: Эльштейн и его партнеры работали над альбомом целых три года. Что ж, тщательная подготовка дала результат: квартет дышит и играет, как единое целое. Наверное, для его лидера это самое ценное.
© & (p) 2021 ears&eyes Records
7 tks / 57 mins
(Lucas Goicoechea – as; Nataniel Edelman – p; Juan Bayón – b; Andrés Elstein – dr;)
Линк предоставил Matthew Golombisky
Леонид АУСКЕРН