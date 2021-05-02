Alexey Orlov & Victor Arkharov - A Day In November

У меня не слишком много информации об этом российском дуэте из Санкт-Петербурга. Не знаю даже, когда Алексей Орлов и Виктор Архаров решили работать вместе. Но музыканты уже выпустили свой дебютный альбом Wholesome Influence, где Алексей играл на гитаре, а Виктор – на сопрано-саксофоне и бас-кларнете. А в конце 2019 года дуэт записал свою новую работу, которую уже в этом году музыканты представили на суд публики: A Day In November.
С названием тут все предельно ясно, никаких подтекстов: просто запись альбома была сделана 13 ноября 2019 года. Это, как написал Алексей автору этих строк, чистой воды импровизационный проект, даже без каких-либо предварительных наметок. Видимо, при работе над дебютником, где Виктор использовал такие контрастные духовые, как сопрано-сакс и бас-кларнет, музыкантам показался более привлекательным саунд с использованием «низкочастотного» инструментария. Так что, в данном случае мультиинструменталист-духовик Архаров оперировал баритон-саксофоном, а Орлов остался верен гитаре.
Дуэт, в отличие от более крупных форматов, на мой взгляд, в принципе более сложная конфигурация: нет «опоры» на ритм-группу, а тут еще и чистая импровизация. Да и сочетание инструментов баритон-сакс и гитара самым распространенным не назовешь. Так что, небольшой альбом из шести композиций я слушал с особым интересом – и разочарован не был. Музыканты действительно хорошо чувствуют друг друга и никаких «дыр» в их взаимодействии я не услышал. Большинство пьес можно отнести к «новому джазу», практически не связанному с американскими корнями этой музыки, все чаще этот вид авангарда называют просто современной импровизационной музыкой или интуитивной импровизацией. Но дело не в дефинициях, а в том, что скучать, слушая A Day In November, не приходилось. Наиболее «авангардной» в программе мне показалась пьеса Forbidden Tricks, а еще запомнилась композиция Aerosol Sprayer, где гитара Алексея звучала особенно агрессивно. Мне вообще показалось, что он более склонен к эксперименту в области звучания, во всяком случае, не раз превращал свою гитару и в некий вариант перкуссионного инструмента. Особое место в программе заняла композиция Funky Fungi, по духу весьма отличная от остального материала. Тут действительно возникло нечто фанковое, но в этаком легком и даже веселом варианте.
А в целом – впечатление альбом оставил приятное. Осталось добавить еще одну любопытную деталь. Стартовая пьеса альбома называется Lucky Omen («Счастливая примета»). Именно такое название носит и картина музыканта и художника Юрия Виноградова (знакомого уже нашим читателям), которую Алексей и Виктор выбрали в качестве обложки своего альбома. Что ж, возможно, день 13-е ноября стал для дуэта действительно счастливой приметой, знаменующей дальнейший плодотворный творческий поиск команды Orlov & Arkharov.
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6 tks / 33 mins
(Alexey Orlov – g; Victor Arkharov – bars;)
Линк предоставил Алексей Орлов
Леонид АУСКЕРН