Michael Whalen - Future Shock

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Michael Whalen - Future Shock

22.02.2021

Michael Whalen - Future Shock
С обложкой, заставляющей вспомнить давнишний фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», представляет свой новый альбом Future Shock композитор и клавишник Майкл Уэлен. Он – личность весьма примечательная. Майкл – двукратный обладатель премии Эмми (телевизионный эквивалент Оскара), человек, работающий в сфере телевидения, кино, рекламы и видео игр более 30 лет, продюсер более ста работ других артистов и обладатель собственной дискографии в более, чем 35 работ.

Уэлен с давних пор почитает музыку Кита Джарретта, Emerson, Lake & Palmer и Return to Forever Чика Кориа. Комбинацию фьюжн, прог-рока и world music, круто замешанную на его превосходном мелодизме и умении креативно сделать свою музыку привлекательной для слушателей с самыми разными вкусами, он предлагает и в Future Shock, программа которого составлена из десяти его авторских композиций. Ну, а еще интереснее эта энергичная и хорошо «ложащаяся на ухо» музыка становится в исполнении прекрасной команды музыкантов, собранной Уэленом для этого проекта.

На мой взгляд, самое громкое имя здесь – это Тони Левин, басист-новатор и виртуоз, которого совсем недавно, в июле 2020 года журнал Rolling Stone поставил 42-м в списке лучших басистов всех времен. Работал Левин со множеством грандов, от Леннона до Тома Уэйтса и от King Crimson до Питера Гэбриэла, а нашим читателям он неплохо знаком по релизам своей группы Stick Men. Ударник Саймон Филипс долгое время играл в известной американской прог-роковой группе Toto, а работать ему доводилось с такими людьми, как Мик Джаггер, Джефф Бек и Джон Андерсон. Наконец, мультиинструменталист Боб Магнусон – опытный и искушенный студийный музыкант, игравший с Би Би Кингом, Айзеком Хэйсом и Frank Zappa’s Universe.

Как вы понимаете, такая команда по определению не может сыграть плохо. Драйва и положительных эмоций тут хватит на всех – если, конечно, вам по душе стилистика, предлагаемая Майклом Уэленом.



© & (p) 2021 Spout/MWM

10 tks / 52 mins

(Michael Whalen – keyb, synth, electronic perc, programming; Simon Phillips – dr, additional perc; Bob Magnuson – sax, fl, shehnai; Tony Levin – el.b, upright b, Chapman Stick;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

DiCosimo / Pagan - Con Moto

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...
подробнее
28.12.2020

Doug MacDonald Duo - Toluca Lake Jazz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на ...
подробнее
21.02.2021

Fair Wind Pleases - The Wind of the Season

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
В январе текущего года вышел второй в дискографии и первый студийный альбом ансамбля Fair Wind Pleases, одного из проектов питерского композитора и клавишника Ивана Розмаинского. Первое, чисто внешнее впечатление: Иван явно неравнодушен к ...
подробнее
31.01.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com