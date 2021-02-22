Michael Whalen - Future Shock

С обложкой, заставляющей вспомнить давнишний фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», представляет свой новый альбом Future Shock композитор и клавишник Майкл Уэлен. Он – личность весьма примечательная. Майкл – двукратный обладатель премии Эмми (телевизионный эквивалент Оскара), человек, работающий в сфере телевидения, кино, рекламы и видео игр более 30 лет, продюсер более ста работ других артистов и обладатель собственной дискографии в более, чем 35 работ.
Уэлен с давних пор почитает музыку Кита Джарретта, Emerson, Lake & Palmer и Return to Forever Чика Кориа. Комбинацию фьюжн, прог-рока и world music, круто замешанную на его превосходном мелодизме и умении креативно сделать свою музыку привлекательной для слушателей с самыми разными вкусами, он предлагает и в Future Shock, программа которого составлена из десяти его авторских композиций. Ну, а еще интереснее эта энергичная и хорошо «ложащаяся на ухо» музыка становится в исполнении прекрасной команды музыкантов, собранной Уэленом для этого проекта.
На мой взгляд, самое громкое имя здесь – это Тони Левин, басист-новатор и виртуоз, которого совсем недавно, в июле 2020 года журнал Rolling Stone поставил 42-м в списке лучших басистов всех времен. Работал Левин со множеством грандов, от Леннона до Тома Уэйтса и от King Crimson до Питера Гэбриэла, а нашим читателям он неплохо знаком по релизам своей группы Stick Men. Ударник Саймон Филипс долгое время играл в известной американской прог-роковой группе Toto, а работать ему доводилось с такими людьми, как Мик Джаггер, Джефф Бек и Джон Андерсон. Наконец, мультиинструменталист Боб Магнусон – опытный и искушенный студийный музыкант, игравший с Би Би Кингом, Айзеком Хэйсом и Frank Zappa’s Universe.
Как вы понимаете, такая команда по определению не может сыграть плохо. Драйва и положительных эмоций тут хватит на всех – если, конечно, вам по душе стилистика, предлагаемая Майклом Уэленом.
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