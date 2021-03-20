Yuri Vinogradov - Nocturnes. Improvisations for Fender Rhodes Solo

Третья для меня встреча с музыкальным творчеством москвича Юрия Виноградова, и каждая из них окрашена в разные стилистические цвета. Snow In Europe (2020) был ближе всего к джазу свободной формы, The Pretender (2020) нес в своей музыке однозначно джаз-роковый месседж, и вот - Nocturnes. Improvisations for Fender Rhodes Solo. Этот альбом Юрий выпустил на своем собственном лейбле с «говорящим» названием Contempora.
Так уж случилось, что слушал я эту работу довольно поздним мартовским вечером, когда за окном (по крайней мере, у нас в Минске) продолжалась схватка весны с зимой, и дневное солнышко сменилось противной метелью с сильным ветром. В теплой комнате было особенно приятно слушать музыку, которая по определению зовется по-французски (Nocturne) ночной. Юрий представил серию импровизаций на клавишных, музыку лиричную, мягкую, романтичную, в которой для меня все семь пьес как бы слились в один получасовой ласкающий слух и согревающий душу сеанс музыкальной терапии с очень позитивным эффектом. На мой вкус, эта музыка ближе всего к современной академической, но сам Юрий видит свой проект несколько шире: «Эта музыка рассекает границы между современной классикой, джазом и свободной импровизацией. Она сопротивляется любым попыткам узких определений – свобода звука означает свободу мысли».
Остается подробнее остановится на инструментарии музыканта.Запись была осуществлена 1 октября в московской студии «Интервал» с использованием архаичной сегодня модели Fender Rhodes. Его характерный саунд придал совершенно особый привкус исполняемой музыке. Я бы сравнил это с эффектом, какой в середине ХIХ века, в период расцвета романтизма и гениальных композиторов-пианистов Шопена и Листа, произвело бы исполнение ноктюрнов на клавесине. Но наш век в этом плане существенно толерантнее, в последнее время музыканты-клавишники разных направлений все чаще используют винтажный инструментарий, который был последним словом техники в конце60-х и начале 70-х годов. Юрий Виноградов в своей новой работе последовал этой тенденции – и не прогадал. Архаичное ныне звучание придало дополнительный романтичный импульс его проекту.
© & (p) 2021 Contempora
7 tks / 32 mins
(Yuri Vinogradov - Fender Rhodes Mark I Seventy Three)
Линк предоставил Yuri Vinogradov
Леонид АУСКЕРН