Yuri Vinogradov - L’Azur

Бразильская певица, пианистка и композитор Делия Фишер родилась и выросла в Рио-де-Жанейро. На сцене она появилась еще в 80-х годах в составе дуэта Fenix и с тех пор завоевала прочную репутацию талантливой и креативной исполнительницы, ...