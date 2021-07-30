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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Yuri Vinogradov - L’Azur

30.07.2021

Yuri Vinogradov - L’Azur
Если руководствоваться линейной логикой, то собственной работы абстрактному полотну в густых сине-зеленых тонах, выбранному Юрием Виноградовым в качестве обложки альбома L’Azur, должна соответствовать и абстрактная, то есть близкая к авангарду музыка. Но такая логика здесь не действует. Сам Юрий характеризует эту работу, как «Альбом свободных импровизаций для фортепиано соло в условно неоимпрессионистской манере» и добавляет: «Альбом состоит из десяти пьес разного характера, которые представляют собой расширенные, политематические миниатюры-зарисовки абстрактных настроений.»

Но на обложке альбома есть еще и подзаголовок: «Стихи для сольного фортепиано». Что ж, если сравнивать коллекцию новых пьес Юрия со стихами, то эти пьесы ближе всего к японским хокку или, в лучшем случае, танка: уж больно коротки эти импровизации, и, соответственно, сам альбом до обидного невелик по объему. Но, продолжая сравнение, можно сказать, что в этих миниатюрах, как и в японских стихах, есть и глубина, и красота, и изящество формы. Российский композитор и пианист сочинял и записывал эту музыку в своей домашней студии зимой и весной 2021 года. И, похоже, настроение автора было столь же переменчиво, сколь и погода на стыке этих времен года: выглянуло солнышко – и помогло родиться такой пьесе, как Eclipse the Sun with Velvet Shadows, подули резкие холодные ветра – и появилась The Winds Are White. Иногда, как в Time To Sing Time To Fade, автор грустит, иногда в его настроении преобладает нечто игриво-юмористическое, как в The Martlet Tears the Paper Sheet of the Sky.

Разумеется, я лукавлю, отождествляя собственные эмоции от музыки Юрия с его замыслом. Думаю, у каждого L’Azur вызовет собственную гамму чувств. Думаю также, что эта светлая по общему настроению музыка вызовет чувства позитивные. Что же до меня, то так получилось, что предыдущей работой Юрия Виноградова, которую мне довелось слышать и рецензировать, был альбом ноктюрнов, исполненных на электроинструменте, сейчас – схожая по настроению (так, во всяком случае, мне показалось) программа, но уже для акустического фортепиано. И в том, и в другом случае музыку эту связывает с джазом, да и то только внешне, слово «импровизация», она гораздо ближе к академическому искусству. И тут уместно вспомнить, что во времена Иоганна Себастьяна и ранее импровизировали все. И, возможно, такая связь времен посредством импровизации – еще одна симпатичная черта этой работы.

© & (p) 2021

10 tks / 20 mins

(Yuri Vinogradov – p;)

Линк предоставил Yuri Vinogradov

Леонид Аускерн


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка

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