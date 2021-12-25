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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Zacc Harris Group - Small Wonders

25.12.2021

Zacc Harris Group - Small Wonders
Есть джазовые звезды мирового масштаба, есть звезды масштаба национального, а есть и регионального. Разумеется, подобные «титулы» вовсе не тождественны уровню мастерства музыканта (хотя связь между этими понятиями, безусловно, есть), а говорят лишь об уровне известности данной личности в джазовом мире. Гитарист и композитор Зак Харрис – звезда регионального масштаба. Живет он в Миннесоте, самом северном (не считая Аляски) американском штате, в городе Миннеаполисе, который вместе с его соседом-через-речку Сент-Полом, американцы обычно именуют Твин Ситис. Зак поселился здесь в 2005 году, до того получив степень по музыке в Университете Северного Иллинойса. В 2017 году местное издание City Pages назвало его лучшим джазовым музыкантом Твин Ситис, есть у Зака и ряд других приятных наград и титулов. Он много играет с ансамблями Atlantis Quartet, American Reverie, Zacc Harris Trio и Zacc Harris Group. С последним коллективом он успешно выступал в лондонском клубе Ронни Скотта в 2016 году, а в 2012-м выпустил дебютный альбом The Garden.

Small Wonders с его минималистской черно-голубой обложкой – второй альбом Zacc Harris Group. Записывал его Харрис с той же командой, что и дебютник, но с добавлением коллеги по Atlantis Quartet, саксофониста Брэндона Возняка. Почти все музыканты, участвовавшие в записи – местные, прекрасно знают друг друга, и каких-то проблем с взаимопониманием нет и в помине. Харрис предложил этому секстету (гитара, два духовых и традиционная ритм-группа) программу из девяти пьес собственного сочинения. С первых же тактов стартовой композиции Ominous Skies становится понятно, «чем дышат» Зак Харрис и его коллеги. Стилистически это типичный джазовый мэйнстрим, построенный на необоповом фундаменте. Достаточно традиционно выглядят поочередные соло исполнителей – тут, наряду с лидером группы, надо упомянуть прежде всего трубача Джона Реймонда, тенор-саксофониста Брэндона Возняка и пианиста Брайана Николса. Но слушать Small Wonders, если вы, конечно, в принципе не испытываете идиосинкразию к мэйнстриму, совсем не скучно. Интересные темы, крепкие музыканты (особенно мне понравился пианист Николс), изобретательные диалоги инструментов, вкус музыкантов к импровизации, ну и, бесспорно, хорош сам Зак Харрис, в игре которого критики находят влияние Веса Монтгомери, Джима Холла и Пэта Мэтини. Такие пьесы, как Civil Dawn (мой персональный фаворит альбома), энергичная Apple Jacks и сентиментальная Maya Song, посвященная дочери композитора, хочется послушать еще раз. Что же до его группы, то Харрис считает, что ориентиром для его команды был второй великий квинтет Майлса Дэвиса 60-х годов с молодыми Хэнкоком, Шортером, Тони Уильямсом и Роном Картером.

… На страничке профессора музыки в Университете Хэмлайн Зака Харриса размещено очень афористичное изречение лидера Zacc Harris Group: « Научи кого-нибудь играть пьесу, и он сыграет эту пьесу. Научи кого-нибудь импровизировать, и он сыграет что угодно». Мне кажется, студентам профессора Харриса повезло: у него есть чему учиться. Слушателям же гитариста, композитора и бэнд-лидера Зака Харриса станет очевидно: провинционализм в джазе никак не связан с географией. Не только на обоих побережьях, в Чикаго и Новом Орлеане, но и в Миннесоте умеют играть высококлассный джаз. Small Wonders тому примером.

© & (p) 2021 Shifting Paradigm Records

9 tks / 58 mins

(Zacc Harris – g; John Raymond – tp, flg; Brandon Wozniak – ts; Bryan Nichols – p; Chris Bates – b; JT Bates – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН (первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/zacc-harris-group-small-wonders/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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