Тerence Blanchard - Absence

Памятники при жизни обычно ставят себе, любимым, одиозные диктаторы. А вот в джазе прижизненные памятники в виде альбомов-трибьютов весьма распространены, и живая легенда джаза, 88-летний Уэйн Шортер удостаивался такой чести уже не раз. Очередной памятник Шортеру в виде альбома Absence воздвиг на площадке, предоставленной лейблом Blue Note, трубач и композитор Теренс Блэнчард.
Отступление от темы №1: новоорлеанское происхождение музыканта заставляет многих интерпретировать его фамилию на французский манер: Бланшар. Возможно, у Теренса действительно креольские корни, мне так и не удалось докопаться до истины в этом плане, поэтому, чтобы не вызывать аллергию у сторонников той или иной версии, в этом тексте он в дальнейшем будет фигурировать просто, как Теренс.
Отступление от темы №2: любопытное совпадение – почти одновременно в 2021 году «подали голос» два знаменитейших «молодых льва» поколения 80-х: Кенни Гарретт, об альбоме которого SoundsFromTheAncestors я имел честь писать совсем недавно, и герой нашего сегодняшнего рассказа. Представители именно этого поколения сегодня являются главными мэтрами современного джазового мейнстрима.
Теренс вообще оказался одним из самых успешных в этом поколении, причем, и как исполнитель, и как композитор. Пять премий Грэмми, девять номинаций на Грэмми, две номинации на «Оскар» говорят сами за себя. При этом его композиторские успехи особенно впечатляют. Он зарекомендовал себя в качестве прекрасного автора музыки для кино и телевидения, особенно успешно работая в творческой связке с кинорежиссером Спайком Ли. 27 сентября нью-йоркская Метрополитен-Опера открывает новый сезон оперой Теренса Fire Shut Up In My Bones (второй в его карьере) – это первый за всю историю Метрополитен-Опера случай постановки оперы темнокожего композитора. Не меньше поводов для оценки его разносторонних талантов дает и альбом Absence. В записи этого альбома участвовал возглавляемый им квинтет The E-Collective, а также очень известный струнный квартет The Turtle Island Quartet.
В программу альбома вошли пять композиций Шортера, включая ранние опусы времен Weather Report, а также собственные сочинения самого Теренса, членов его ансамбля и одна композиция Дэвида Балакришнана, бессменного лидера The Turtle Island Quartet. Если попытаться охарактеризовать Absence одним словом, то я бы выбрал термин «грандиозность». По ходу прослушивания меня не оставляло ощущение, что играет целый оркестр. Конечно, Теренс по-прежнему остается великолепным джазовым трубачом – достаточно послушать его звук в собственной композиции I Dare You. Но прежде всего, на мой взгляд, эту работу отличает отточенность композиций и аранжировок. Из сочинений участников The E-Collective особенно впечатлила пьеса гитариста Чарльза Альтуры Dark Horse, и, конечно, нельзя остаться равнодушным, слушая самую объемную пьесу альбома – одиннадцатиминутное сочинение Балакришнана The Second Wave. Надо сказать, что для The Turtle Island Quartet участие в джазовых проектах не новость. Квартет играл ранее музыку Колтрейна, Монка, Кориа и даже Джими Хендрикса. Так что, участие академического струнного квартета в джазовой записи трибьюта Шортеру выглядит довольно органичным.
А далее позвольте пару очень субъективных строк. При всем композиционном и исполнительском блеске проекта, при всем уважении к мастерству всех его участников, и лидера – в первую очередь, мне показалось, что Absence дает слишком много пищи (и высококачественной пищи!) для ума, и слишком мало – для сердца и души. По крайней мере, до меня этот альбом «не достучался». Разумеется, это говорит только об индивидуальных особенностях восприятия, и я тем более призываю читающих эти строки послушать Absence и вынести альбому собственную оценку.
© & (p) 2021 Blue Note Records
12 tks / 65 mins
(Тerence Blanchard – tp; The E-Collective: Fabian Almazan – p, synth; Charles Altura – g; David Ginyard – b; Oscar Seaton - dr; The Turtle Island Quartet: David Balakrishnan, Gabe Terracciano – vi; Benjamin von Gutzeit – viola; Malcolm Parson – cello;)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club,
https://jazzist.club/terence-blanchard-featuring-the-e-collective-and-the-turtle-island-quartet-absence/