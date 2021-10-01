На джазовой сцене Нью-Йорка хватает классных скрипачей, но вряд ли кто-то сравнится с Кертисом Стюартом по оригинальности. Я пришел к этому выводу еще пять лет назад, познакомившись с его альбомом Of Colors (2016), удивившим сочетанием «в ...
Ансамбль импровизационной музыки Cyclone Trio возник в австралийском Брисбене, столице штата Куинсленд, в 2013 году. Своим созданием он обязан решением двух барабанщиков, уроженца английского Ньюкасла Тони Ирвина и коренного австралийца ...
Wrongs, третий альбом в дискографии канадского гитариста и композитора Дэна Питта, - хороший повод для знакомства с творчеством этого музыканта из Торонто. Дэн уже несколько лет весьма активен на местной джазовой сцене. Wrongs ...