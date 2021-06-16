Fifth Element - Fifth Element

В России «очень далеко» - это Сибирь, в Канаде «очень далеко» - это Юкон. Но и в Сибири, и на Территории Юкон (таково официальное название этих земель) любят, слушают и исполняют джаз. Вокалистка Фоун Фритцен – одна из тех, кто украшает ...