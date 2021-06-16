Fifth Element - Fifth Element

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Fifth Element - Fifth Element

16.06.2021

Fifth Element - Fifth Element
Нет, название этого коллектива и его одноименного альбома не имеет отношения к известному фильму Люка Бессона, как я первоначально подумал. Музыканты из Торонто во главе с саксофонистом Дэйвом Коулсом, организовав свой ансамбль в 2016 году, добавили к известным из восточной мифологии четырем стихиям – воде, воздуху, земле и огню – понятие «дух» и потому дали коллективу название «Пятый элемент». Надо думать, они имели ввиду дух творчества, дух джаза – музыки, которая является для них источником вдохновения.

Fifth Element – квинтет, где классическое джазовое фортепьянное трио, представленное пианистом Дейлом Скейфом, басистом Роном Джонстоном и ударником Гленном Андерсоном, дополнено солирующим тенор-саксофоном Коулса и голосом вокалистки Нины Ричмонд. Все они – опытные музыканты, объединившие свои усилия для того, чтобы представить слушателям традиционный свинговый джаз в камерном варианте, в новой музыкальной перспективе и новых аранжировках (все они выполнены Дэйвом Коулсом). Группа много и регулярно выступала на различных сценах с репертуаром, состоящим, как из известных стандартов, так и сравнительно редко звучащих композиций. И в самом конце 2020 года Fifth Element решил увековечить в записи программу из 12 наиболее популярных у публики треков.

Здесь есть и лиричные баллады, и более темповые вещи, но везде мы слышим голос Нины Ричмонд, свободно чувствуещей себя в любом материале, будь то латина или классический свинг, уверенно интонируещей и придающей особый блеск каждой композиции. Основными солистами-инструменталистами являются Коулс и Скейф, но и Джонстон с Андерсоном получают пространство для демонстрации своего мастерства солистов, как, например, в финальном треке My Shining Hour.

Понятно, у любителей джаза со стажем есть свои вкусы – кто-то предпочитает мэйнстрим, кто-то авангард и так далее. Но тысячи людей, с джазом малознакомых, представляют эту музыку именно такой, как ее исполняют музыканты Fifth Element. И, поверьте, квинтет из Торонто, дает им базовое представление о том, что такое джаз, на очень высоком уровне.

© & (p) 2020

12 tks / 51 mins

(Nina Richmond – voc; Dale Scaife – p; Ron Johnston – b; Glenn Anderson – dr; Dave Coules – ts;)

Линк предоставил Dave Coules

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
свинг

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Fabiana Cozza - Dos Santos

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия
Фабиана Козза – очень интересная и очень популярная фигура на современной бразильской сцене. Уроженка Сан-Паулу, она начинала с журналистики, но потом семейные гены оказались сильнее: ее отец Освальдо Дос Сантос – композитор и активный ...
подробнее
11.10.2020

Fair Wind Pleases - Beyond The Seasons

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка, прог-рок, кроссовер
Совсем недавно, в январе, мы знакомили наших читателей с Daybreaking Live, новым альбомом петербургской группы Roz Vitalis. И вот – на дворе тревожный коронавирусный апрель, а Иван Розмаинский, лидер и основатель этого коллектива, ...
подробнее
27.04.2020

Fawn Fritzen - How to Say Sorry and Other Lessons

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер
В России «очень далеко» - это Сибирь, в Канаде «очень далеко» - это Юкон. Но и в Сибири, и на Территории Юкон (таково официальное название этих земель) любят, слушают и исполняют джаз. Вокалистка Фоун Фритцен – одна из тех, кто украшает ...
подробнее
04.08.2020
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com