Fifth Element - Fifth Element

Нет, название этого коллектива и его одноименного альбома не имеет отношения к известному фильму Люка Бессона, как я первоначально подумал. Музыканты из Торонто во главе с саксофонистом Дэйвом Коулсом, организовав свой ансамбль в 2016 году, добавили к известным из восточной мифологии четырем стихиям – воде, воздуху, земле и огню – понятие «дух» и потому дали коллективу название «Пятый элемент». Надо думать, они имели ввиду дух творчества, дух джаза – музыки, которая является для них источником вдохновения.
Fifth Element – квинтет, где классическое джазовое фортепьянное трио, представленное пианистом Дейлом Скейфом, басистом Роном Джонстоном и ударником Гленном Андерсоном, дополнено солирующим тенор-саксофоном Коулса и голосом вокалистки Нины Ричмонд. Все они – опытные музыканты, объединившие свои усилия для того, чтобы представить слушателям традиционный свинговый джаз в камерном варианте, в новой музыкальной перспективе и новых аранжировках (все они выполнены Дэйвом Коулсом). Группа много и регулярно выступала на различных сценах с репертуаром, состоящим, как из известных стандартов, так и сравнительно редко звучащих композиций. И в самом конце 2020 года Fifth Element решил увековечить в записи программу из 12 наиболее популярных у публики треков.
Здесь есть и лиричные баллады, и более темповые вещи, но везде мы слышим голос Нины Ричмонд, свободно чувствуещей себя в любом материале, будь то латина или классический свинг, уверенно интонируещей и придающей особый блеск каждой композиции. Основными солистами-инструменталистами являются Коулс и Скейф, но и Джонстон с Андерсоном получают пространство для демонстрации своего мастерства солистов, как, например, в финальном треке My Shining Hour
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Понятно, у любителей джаза со стажем есть свои вкусы – кто-то предпочитает мэйнстрим, кто-то авангард и так далее. Но тысячи людей, с джазом малознакомых, представляют эту музыку именно такой, как ее исполняют музыканты Fifth Element. И, поверьте, квинтет из Торонто, дает им базовое представление о том, что такое джаз, на очень высоком уровне.
© & (p) 2020
12 tks / 51 mins
(Nina Richmond – voc; Dale Scaife – p; Ron Johnston – b; Glenn Anderson – dr; Dave Coules – ts;)
Линк предоставил Dave Coules
Леонид АУСКЕРН