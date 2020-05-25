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Vusa Mkhaya - Umanyanyatha - Songs from the Soul of Zimbabwe
Новый «африканский» релиз лейбла ARC Music приглашает нас на юг континента, в Зимбабве. Оттуда родом Вуса Мхайя, вокалист, чей голос впитал и народные традиции, и обычаи пыльных улиц Булавайо, где он вырос. Именно голос Мхайи – это нить, связываюшая его музыку с Африкой, потому что инструментарий в его записях совсем не экзотический. В свое время в составе вокального трио Insingizihe Вуса перебрался в Австрию и там был записан в 2004 году очень успешный дебютный альбом Voices of Southern Africa / Spirit of Africa. Мхайя и сегодня живет в Вене и среди ассистировавших ему в записи U
manyanyatha музыкантов больше австрийцев, чем выходцев из Африки. Это третий альбом Вусы после The Spirit of Ubuntu(2006) и Vocalism(2012). Название его состоит из двух частей. Первая, Umanyanyatha – это провище, которое когда-то дал музыканту его дядя: «тот, кто все время танцует, поет и счастлив этим», а вторая понятна без пояснений. Душа Зимбабве живет в песнях Вусы Мхайи.
Иные строгие поклонники world music могут посчитать этот альбом «гадким утенком»: право, какая же это африканская музыка, если в одном из треков звучит даже такой сугубо европейский, да еще старинный инструмент, как виола-да-гамба. Это так, но, кстати, именно этот трек, Ubuntu, для меня стал персональным фаворитом альбома, да и содержание песни выглядит ответом таким критикам: «Я такой, как есть, за мной моя история и моя почва. Надо всегда гордиться тем, кто мы есть и откуда мы пришли». О чем другие песни Вусы? Об Африке, которая еще себя покажет (Africa) – к сожалению, то, что показал многолетний лидер Зимбабве Мугабе, совсем не вдохновляет, о друге (Naisiyai), о любви (Uthando), о любимой бабушке музыканта (Mayibabo) и так далее. И душа Зимбабве, как заявлено в названии альбома, здесь живет не в этих незамысловатых текстах, а в интонациях вокалиста, в его диалогах с бэк-вокалистами, в той страсти и искренности, которые он вкладывает в каждую песню. Возможно, через песни Вусы Мхайи вам удастся понять эту душу.
© 2020 ARC Music
13 tks / 57 mins
(Vusa Mkhaya- voc; Duduzile Sibanda, Heather Dube – backing voc; Roman Schwendt - g (tks 2, 6, 7, 11, 12), b ( tks 2, 11,
12), synths (tk 2), programming (tk 6), voc (tk 8), p(tk 11); Manuel Hollendohner- perc (tks 2, 6, 11, 12); Martin Moro - all instruments on tk 3; Michael Mozeth- b (tks 6, 8), voc (tk 8); Lukas Ehrenhöfer- perc(tk 8); Roland Guggenbichler - p (tks 4, 5, 9); Pascal Lopongo- g (tks 4, 5, 9); Werner Feldgrill - b (tk 9); Christian Eigner- dr (tks 4, 9); Stephan Mass- perc (tk 5);
Eva- viola da gamba (tk 5); Gerald Preinfalk- fl (tk 4);)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия,
Зимбабве
музыкальный стиль
африканская музыка
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