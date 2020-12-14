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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Nebbia / Keren / Jacobs - In another night, in another world

14.12.2020

Nebbia / Keren / Jacobs - In another night, in another world
Небольшой EP, убедительно демонстрирующий, что идеи свободной импровизации близки молодому поколению музыкантов, так сказать, героям завтрашнего дня. Впрочем, они уже и сегодня успели немало. Тенор-саксофонистка из Буэнос-Айреса Камила Неббия получила консерваторское образование, как в сфере академической музыки, так и в сфере джаза. Постоянный участник разнообразных уоркшопов в Аргентине и за рубежом, в том числе с Мэрилин Криспелл, Тимом Берне и Беном Гольдбергом. В собственном творчестве ищет баланс между сочиненной и импровизированной музыкой, активна в сфере междисциплинарных, в первую очередь визуальных искусств. На ее счету уже три альбома в качестве лидера. Пианистка и вокалистка из Филадельфии Майя Керен училась в Принстонском университете. Основной источник ее вдохновения – афроамериканская импровизационная музыка, среди ее кумиров Монк, Тони Моррисон, Джери Аллен, но и Оливье Мессиан. Работает в ансамбле Джулиана Чанга, а также в импровизационном дуэте Moon! Moon! с третьим участником данного проекта, бостонским басистом Акивой Джекобсом, который, в свою очередь, помимо свободной импровизации играет в ансамбле Tea Cooks и пробует свои силы в пении еврейских ниггуним и ранней музыки кантри.

До этого Камила и Майя познакомились на летних курсах в Канаде, и по приглашению Камилы Майя и Акива в декабре 2019 года приехали в Буэнос-Айрес, где и была записана эта программа. Названа она по строке из композиции The Night, сочиненной Керен на стихи Алехандры Пизарник. Увы, именно этот трек мне понравился меньше других, возможно, в силу моего субъективно-настороженного отношения к такого рода вокалу в авангардном джазе. Зато очень сильное впечатление произвели две другие пьесы: Alas Rotas («Сломанные крылья» по-испански) навеянная жизнью и творчеством мексиканской художницы Фриды Калло ди Ривера, а также Kol ("Голос» на иврите). Свободное взаимодействие голосов всех трех инструментов, саксофона, фортепьяно и контрабаса, пересечения и расхождения их линий, звуки, прорезающие тишину и вновь уходящие в небытие – это было по-настоящему интересно и вызывало симпатию к участникам трио, объединившего Южную и Северную Америку. Мне кажется, у каждого из этих музыкантов есть все, чтобы добиться большого успеха в избранной стилистике – вместе или по отдельности – это уже покажет будущее.

© & (p) 2020 ears&eyes Records

4 tks / 24 mins

(Camila Nebbia – ts; Akiva Jacobs – b; Maya Keren – p, voice;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, США
музыкальный стиль
авангард

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