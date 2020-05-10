Nicholas Krolak - Voice = Power

Недавно нью-йоркский лейбл Outside in Music организовал импринт NextLevel специально для издания первых альбомов исполнителей, еще только ищущих свой путь в музыке. Наверное, басист и композитор из Филадельфии Николас Кроляк под это определение подходит не идеально, но его второй альбом Voice = Power должен увидеть свет 22 мая именно с этим логотипом. Вообще-то Николас родился в Нью-Джерси, в городке Вудбридж в 1984 году. Музыкой серьезно он увлекся уже в колледже и не сразу пришел к джазу. Сильно повлияли на него в этом плане альбомы саксофониста Кенни Гарретта. В качестве джазового музыканта он играл в мемориальном оркестре Гленна Миллера, выступал с Рави Колтрейном, Дельфайо Марсалисом, Давидом Санчесом. Перебравшись в Филадельфию, он получил здесь степень в Temple University и уже более десяти лет активно работает на здешней сцене – и как сайдмен, и как бэнд-лидер.
Необычное название альбома – это, своего рода, кредо музыканта Николаса Кроляка. Как говорит он сам, «Это то, что я внушаю самому себе и другим, чтобы двигаться вперед». Голос (Voice) – это художественный акт, высказывание человека искусства, в данном случае – джазового музыканта. Голос порождает Силу (Power), силу противостоять коммерциализации музыки и бездумного использования природных ресурсов (Николасу очень близки экологические проблемы). В программу альбома Кроляк включил десять своих композиций (три из них – это небольшие интерлюдии). В Mannequin’s Hand и Looking Back Through Time помимо музыки в ткань композиции введена и мелодекламация, подчеркивающая тематическую важность этих сочинений для автора. Преклонение перед красотой природы ощущается и в финальном треке This is Our Moment, для которого Николас написал не только музыку, но и текст, а построил эту вещь в основном на дуэте пианиста Тима Брея и вокалиста Ви Шейн Фредерика.
В целом же ансамбль Кроляка в этом проекте представляет собой квинтет, в котором основными солистами являются, наряду с вышеупомянутым Бреем, духовики – альт-саксофонист Джон Кац и трубач Эллиот Билд. Сам лидер редко выходит на первый план, лишь в Interlude 3 позволив себе продемонстрировать свою технику игры на контрабасе. Кроляк больше озабочен коллективным саундом, чем собственными соло. В этом плане он доволен партнерами по этому проекту: «…Они прекрасно чувствуют, что работает, а что нет. Я ценю также их готовность согласиться с моим видением». Весьма неавторитарный бэнд-лидер, таланливый басист, интересный композитор, который не ограничивается чисто музыкальными проблемами, а озабочен состоянием мира, в котором он живет – таков Николас Кроляк, чей второй альбом я и предлагаю вашему вниманию.
© & (p) 2020 NextLevel
10 tks / 49 mins
(Nicholas Krolak – b; V. Shayne Frederick – voc; Tim Brey – p; Jon Katz – as; Elliot Bild – tp; Gusten Rudolph – dr;)
Линк предоставлен Outside in Music
Леонид АУСКЕРН