Markus Reuter Oculus - Nothing Is Sacred

В мае 2019 года, во время четвертого ежегодного слета музыкантов MoonJune Records в студии La Casa Murada, оборудованной в старинном (ХI век) здании в одной из деревушек близ Барселоны немецкий гитарист-новатор и композитор Маркус Ройтер записал этот альбом своего нового состава Markus Reuter Oculus. В записи приняли участие бывший музыкант King Crimson, английский скрипач и клавишник Дэвид Кросс, итальянский басист и продюсер Фабио Трентини и англо-израильский барабанщик Асаф Сиркис. Но этим состав Markus Reuter Oculus не ограничился. Позже записали и прислали свои партии британский гитарист Марк Уингфилд и американский электронщик Роберт Рич. Идейным вдохновителем всего проекта и исполнительным продюсером был шеф MoonJune Records Леонардо Павкович.
Nothing Is Sacred – не рядовой альбом для Ройтера. Как объясняет он сам, « Это безумная музыка. Я использовал композиционную систему, которая в основе своей заставляет музыкантов играть интуитивно. Они вынуждены следовать правилам, направленным на создание странных мелодий и гармоний. Подсознательно, я стремился создать нечто столь же фундаментально радикальное, как в свое время Bitches Brew … этакий импровизационный «биг-бэнд» - где каждый исполнитель вроде бы сам по себе, если говорить об определенном звуковом пространстве, но все связаны друг с другом с точки зрения общего ритмического рисунка и единой текстуры». Не могу судить, станет ли «Ничего святого» (так знаменательно звучит название альбома в переводе) эпохальной работой, которая повлияет на многих и многих, как это было с упомянутым Ройтером Bitches Brew Майлса Дэвиса, боюсь, что нет, но сам по себе альбом действительно впечатляет. Монументальность звуковой архитектуры, прямо-таки величественность протяженных во времени гитарных и клавишных партий, звучащих в плотном электронном коконе, отличает все пять пьес альбома, которые я воспринимал скорее, как единое целое. Закрадывалась даже мысль, не повлияла ли на Ройтера близость Барселоны с ее фантастическими работами Гауди во главе с недостроенным собором Святого Семейства. Во всяком случае, его музыка так же будит воображение и уводит его в края неизведанные…
Стилистически эта музыка, разумеется, авангардная, но привычное уже определение «фри-джаз» кажется для Nothing Is Sacred несколько тесноватым. Или, может быть, так звучит фри в ХХI веке? Вопросов тут явно больше, чем ответов. Остается добавить, что одновременно с выпуском Nothing Is Sacred Павкович издает на MoonJune Records еще две работы немецкого музыканта. Одна из них – это записанный в 2019 году в нью-йоркском Бруклине альбом трио Ройтер/Мотцер/ Гроховски Shapeshifters, а другая – Sun Trance, концертная авангардно-психоделическая запись из немецкого Манхайма 2017 года, где Ройтер играет с большим составом. Рекомендую все три работы необычайно активного в последние годы немецого музыканта!
© & (p) 2020 MoonJune Records
5 tks / 61 mins
(Markus Reuter -touch guitars® AU8, soundscapes, keyb; David Cross - Fender Rhodes, el.vi; Fabio Trentini – b;
Asaf Sirkis – dr, perc; Mark Wingfield – el.g; Robert Rich – textures;)
Линк предоставлен MoonJune Records
Леонид АУСКЕРН