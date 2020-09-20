Markus Reuter Oculus - Nothing Is Sacred

Ни пианиста Дэйва Андерсона, ни перкуссиониста Майка Винго не отнесешь ни к мировым звездам, ни даже к музыкантам с известностью общеамериканского масштаба. Но эти музыканты работают вместе уже полтора десятка лет, дуэт фортепьяно – ...