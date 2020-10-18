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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Aaron Burnett and the Big Machine - Jupiter Conjunct

18.10.2020

Aaron Burnett and the Big Machine - Jupiter Conjunct
Один из виднейших гитаристов современного джаза Курт Розенвинкель как-то назвал Аарона Барнетта «выдающимся новым голосом на саксофоне». Послушав новый альбом Барнетта и его группы Jupiter Conjunct, который увидит свет в начале ноября, я охотно присоединяюсь к мнению Курта. При этом меня впечатлили не только таланты Аарона, как саксофониста, но и глубина его композиторского мышления.

Аарон Барнетт родился в Калифорнии в 1981 году. К джазу он пришел в возрасте 16 лет. Сегодня за его плечами учеба в Университете Северной Каролины и в Беркли, а также опыт работы со многими большими людьми современного джаза: Виджаем Айером, Куртом Розенвинкелем, Терри Линн Каррингтон и доугими. Но особенно большое влияние на его собственное творчество оказал большой тур по всему миру в 2012 году с трехкратной обладательницей Грэмми Эсперанцей Сполдинг с программой Radio Music Society. Он в большой степени подтолкнул Барнетта к поискам собственного музыкального языка. Как тенор-саксофонист он многому учился у такого выдающегося мастера, как Уэйн Шортер.

Альбом 2019 года Anomaly, выпущенный под маркой Aaron Burnett and the Big Machine, привлек к себе внимание и критиков, и любителей джаза. Рискну предположить, что Jupiter Conjunct только увеличит число поклонников этого музыканта. Аарона вдохновила в данном случае самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. Как говорит он сам, «Jupiter Conjunct является свидетельством моего преклонения перед нашим Создателем и взаимосвязи всего в мире, выраженного с помощью звука». В программу альбома из девяти треков вошли пьесы, посвященные каждой из так называемых «лун Галилея», самых больших спутников Юпитера: Ио, Ганимед, Каллисто (пьесу Callisto Барнетт специально посвятил Уэйну Шортеру) и Европа, а также ряд других композиций, связанных общей темой.

Наряду с Барнеттом, вторым духовым «голосом» в Big Machine является трубач Адам О’Фарилл, а в наибольшей степени холодноватому «космическому» звучанию альбом обязан вибрафонисту Джоэлю Россу. За фортепьяно в акустическом и электрическом вариантах сидит Карлос Хомс. На басу играет Ник Юзвяк, а на ударных – очень яркий музыкант Куш Абадей. Ну, и, конечно, настоящей «вишенкой на торте» стало участие в записи Эсперанцы Сполдинг. Бесспорная звезда современного джаза «одолжила» старому приятелю Барнетту свой голос в композиции Ganymede, представленной в альбоме сразу в двух вариантах. Дуэт саксофона и силлабического пения стал самым ярким моментом этого превосходного альбома, который хочется слушать не один раз.

© & (p) 2020 Fresh Sound Records

9 tks / 48 mins

(Aaron Burnett – ts; Esperanza Spalding – voc; Adam O'Farrill – tp; Joel Ross – vibe; Carlos Homs – p, Rhodes; Nick Jozwiak – b; Kush Abadey - dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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