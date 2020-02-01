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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

David Bach - Fierce Heart



David Bach - Fierce Heart
Имя пианиста, клавишника и композитора Дэвида Баха вы вряд ли встретите в анкетах лучших джазменов года или списках популярности общеамериканского масштаба, но у себя в Мэриленде этот музыкант пользуется широкой известностью. В 2019 году он стал членом Maryland Entertainment Hall of Fame, а в 2016 году получил в родном штате музыкальную премию, как лучший джазовый артист. В общенациональном джазовом чарте одна из его композиций, Otherworld, добиралась до 28 места, а в Канаде она же была четвертой. Бах много играет на различных фестивалях, гастролирует, в том числе и в Европе. Свой первый альбом он выпустил еще 15 лет назад, а нынешний Fierce Heart – уже шестой в карьере.

Если судить по этой работе, то главные козыри Баха – это крепкие, запоминающиеся мелодии, четкий ритм, нередко окрашенный в фанковые тона и эффектные аранжировки. Дэвид использует чуть ли не все мыслимые виды клавишных инструментов – от классического фортепьяно до синтезаторов, вводит в ткань композиций духовые, много перкуссии и человеческий голос. Из десяти треков альбома семь написал он сам, а три – каверы в его аранжировках. Показателен и выбор Дэвида. Тут и Gymnopedie Эрика Сати – экскурс в академический импрессионизм, принявший, надо сказать, неожиданные формы, и две композиции знаменитых в рок-музыке людей: Roxanne Стинга и хорошо известный хит Фредди Меркьюри и группы Queen We are the Champions. В последнем случае готов аплодировать Дэвиду Баху – получилось действительно интересно. Из собственных композиций Дэвида моим фаворитом стала титульная Fierce Heart. Похоже, мы с Дэвидом тут думаем одинаково, не зря же он вынес на обложку альбома именно это название!

© & (p) 2020 Integrity Records

10 tks / 41 mins

(David Bach - synth, Yamaha Grand, Rhodes Piano, Hammond Organ, finger snaps, claps, voice; Al Williams – sax (tk 3), fl (tks 5,10); Rob Zinn – tp (tks 1, 6, 9); Lorenzo Sands - bass g (tks 1, 3, 6, 8); Mark Prince – dr; David Marq – ss (tk 2), ts (tks 1, 4, 5, 7, 8, 9); Brian Falkowski – fl (tk 2). bass cl (tk7); Jimmy Charlsen - bass g (tks 2, 4, 5, 7); Leonard Stevens – g (tks 1, 3, 5, 7, 8) nylon g (tk 6); Jeff Reed – b (tks 9, 10); Ekendra Das – perc (tks1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10), congos (tks 1, 2, 5, 6, 8), tablas (tk 6), Edgar Montalvo – perc (tks 2, 3, 5, 6, 7), congos (tk 7), udu (tk 4); Jenny Langer – voice (tks 1, 5); Michele Bowman – voice (tks 1, 4); Karla Chisholm – voice (tk 4);

Линк предоставлен Kari-On Production

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз

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