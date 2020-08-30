Sebastien Brun - Ar Ker

Удивительный диск мне сегодня довелось послушать. «Себ Брун, искусство ритма, который одновременно является органическим и механическим, который трогает сердце современника». Очень точно и емко написал о создателе этого проекта Jazz Magazine. Французский музыкант – ударник, композитор, продюсер Себастьен (Себ) Брун – участник многочисленных совместных проектов с отечественными и зарубежными коллегами в области авангарда и world music, изучавший традиционную музыку Эфиопии и Индии. С 2009 года он руководит собственным лейблом Carton Records.
Свой новый, на этот раз сольный, альбом он назвал Ar Ker. Это выражение – французский диалектизм, обозначающий место, где селятся люди и находящееся за крепостью, цитаделью и любым другим защитным сооружением. Точно математически выверенный синтез обширного арсенала современных электронных приемов, включая лупинг, с акустическим звучанием ударных, с постоянно меняющимся, но ощутимым и властно подчиняющем себе внимание слушателя ритмом, с порой монотонно звучащим на этом фоне бормотанием – все это создает эффект то ли трансовой галлюцинации, то ли языческой, шаманской медитации. Эффект весьма действенный – по крайней мере, в моем случае. В альбоме восемь пьес-частей, но, опять-таки, в моем восприятии Ar Ker звучит как единая сюита со своей внутренней логикой. Семь частей написал сам Брун, а одна, Bob Zarkansyèl, принадлежит перу другого автора, Жан-Мари Бара. Удивляет насколько точно и эта пьеса легла прочным кирпичиком в возведенное Бруном здание. Удивляет и еще один факт: все в этом альбоме было записано без каких-либо наложений звука.
Впервые встречаюсь с творчеством Себа Бруна. Наверняка запомню это имя. Рекомендую альбом всем поклонникам необычной музыки. Это какой-то нестандартный авангард, если можно так выразиться, что потенциально расширяет аудиторию слушателей Себа. А чтобы вы могли почувствовать, как это выглядит - видео-отрывок этой программы, сыгранный Бруном несколькими годами ранее.
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