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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sebastien Brun - Ar Ker

30.08.2020

Sebastien Brun - Ar Ker
Удивительный диск мне сегодня довелось послушать. «Себ Брун, искусство ритма, который одновременно является органическим и механическим, который трогает сердце современника». Очень точно и емко написал о создателе этого проекта Jazz Magazine. Французский музыкант – ударник, композитор, продюсер Себастьен (Себ) Брун – участник многочисленных совместных проектов с отечественными и зарубежными коллегами в области авангарда и world music, изучавший традиционную музыку Эфиопии и Индии. С 2009 года он руководит собственным лейблом Carton Records.

Свой новый, на этот раз сольный, альбом он назвал Ar Ker. Это выражение – французский диалектизм, обозначающий место, где селятся люди и находящееся за крепостью, цитаделью и любым другим защитным сооружением. Точно математически выверенный синтез обширного арсенала современных электронных приемов, включая лупинг, с акустическим звучанием ударных, с постоянно меняющимся, но ощутимым и властно подчиняющем себе внимание слушателя ритмом, с порой монотонно звучащим на этом фоне бормотанием – все это создает эффект то ли трансовой галлюцинации, то ли языческой, шаманской медитации. Эффект весьма действенный – по крайней мере, в моем случае. В альбоме восемь пьес-частей, но, опять-таки, в моем восприятии Ar Ker звучит как единая сюита со своей внутренней логикой. Семь частей написал сам Брун, а одна, Bob Zarkansyèl, принадлежит перу другого автора, Жан-Мари Бара. Удивляет насколько точно и эта пьеса легла прочным кирпичиком в возведенное Бруном здание. Удивляет и еще один факт: все в этом альбоме было записано без каких-либо наложений звука.

Впервые встречаюсь с творчеством Себа Бруна. Наверняка запомню это имя. Рекомендую альбом всем поклонникам необычной музыки. Это какой-то нестандартный авангард, если можно так выразиться, что потенциально расширяет аудиторию слушателей Себа. А чтобы вы могли почувствовать, как это выглядит - видео-отрывок этой программы, сыгранный Бруном несколькими годами ранее.



© 2020 Carton Records

(p) 2020 Maison Tempête

8 tks / 34 mins

(Seb Brun – dr, electronics;)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5 Roses Press

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард

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