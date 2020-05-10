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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

The Jerry Granelli Trio Plays Vince Guaraldi & Mose Allison

10.05.2020

The Jerry Granelli Trio Plays Vince Guaraldi & Mose Allison
Очень интересный во многих отношениях диск. Во-первых, это своего рода музыкальные мемуары лидера трио, почти восьмидесятилетнего (этот рубеж он должен взять в декабре) барабанщика Джерри Гранелли, американца, уже много лет живущего в Новой Шотландии,Канада и принявшего тамошнее гражданство. На заре своей карьеры, в начале 60-х, Джерри играл в трио известного джазового пианиста и композитора Винса Гуаральди (1928-1976) и именно он сидит за ударной установкой в записи одного из самых известных альбомов Винса A Charlie Brown Christmas, до сих пор остающегося одним из главных хитов такого специфического направления, как "рождественская музыка». В том же 1965 году, когда вышел этот альбом, Гранелли покинул трио Гуаральди и ушел в «свободное плавание». Почти сразу он попал в трио Денни Цейтлина с Чарли Хэйденом на басу, позже сотрудничал с такими джазовыми грандами, как Мэтини, Фризелл, Кониц, Таунер, Гарретт и другими. В середине 70-х Гранелли какое-то время работал в трио известного блюзового и джазового пианиста и композитора Моуза Эллисона (1927-2016), с которым играл время от времени и позже и который стал его близким другом. Джерри очень интересно характеризует этого мастера: «Моуз был Чарльзом Айвсом блюза. Он мог увести блюзовую тему невероятно далеко, и он оказал огромное влияние на американских композиторов».

И вот теперь Джерри Гранелли записывает альбом с музыкой Гуаральди и Эллисона, двух людей, оставивших важный след в музыке и в его персональной творческой судьбе. Делает он это в своем любимом формате трио, и вот состав его – это вторая причина особого интереса к альбому. Джейми Сафт, прекрасный мастер клавишных, музыкант, более склонный к авангарду и частый участник записей под логотипом лейбла RareNoise Records, в проекте Джерри преображается в чуткого мастера гораздо более традиционного джаза, чем тот, к которому он приучил своих поклонников. На контрабасе в этом трио работает опытнейший и мастеровитый Брэдли Кристофер Джонс, переигравший со множеством знаменитостей, от Коулмена до Зорна. Согласитесь, такой состав интересен уже сам по себе.

Ну – и музыка! Словно устраивая богатую раму для картины, Гранелли обрамляет программу альбома двумя хитами Гуаральди: открывает ее Cast Your Fate To The Wind, а завершает главным и самым знаменитым хитом Christmas Time Is Here. В середине же альбома помещена еще одна известная композиция Гуаральди Star Song. Лирическую часть альбома дополняют две Mind Prelude, сочиненные совместно Гранелли и Джонсом. Другая часть – это сочный, одновременно эмоциональный и интеллектуальный, благодаря солидной дозе джаза, блюз от Моуза Эллисона: трудно спокойно слушать такие прекрасные пьесы, как Parchman Farm или Everybody’s Cryin’ Mercy, в не менее прекрасном исполнении трио Гранелли, где я решительно отказываюсь кого-то выделять – все трое музыкантов достойны самых высоких оценок.

И, наконец, еще одна интересная деталь, связанная с этим релизом. На мой взгляд, это весьма неожиданный релиз для основанного двумя итальянцами лондонского лейбла, так как здесь преимущественно издают прогрессивную музыку на стыке разных форм: джазовый авангард, прог, метал и так далее. Что ж, похоже, издательская политика RareNoise Records имеет гораздо более широкие границы, чем мне казалось. И в случае с The Jerry Granelli Trio Plays Vince Guaraldi & Mose Allison об этом ничуть не жалеешь.

© & (p) 2020 RareNoise Records

10 tks / 50 mins

(Jerry Granelli – dr; Jamie Saft – p; Bradley Christopher Jones – b;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим, современный блюз

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