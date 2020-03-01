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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Laguerre / Noetinger - DnT

01.03.2020

Laguerre / Noetinger - DnT
Французский барабанщик Антуан Лягерр уже знаком посетителям нашего сайта по своему сольному альбому Myotis (2019) и по дуэту двух барабанщиков Club Cactus (2018). А вот имя его партнера по нынешнему проекту, уроженца Марселя Жерома Нотинжера (р.1966), человека, куда более известного в мире импровизационной и экспериментальной музыки, на наших страницах появляется впервые. Он не только музыкант, но и видный организатор и журналист, активно продвигающий во Франции различные проекты, связанные с искусством авангарда – не только музыкальным, но и визуальным, поэтическим и так далее.

DnT, совместный проект с Лягерром, Нотинжер записал летом 2018 года в Культурном центре им. Андре Мальро в Нанси. Он издан небольшим голландским лейблом REV.LAB. Records, основанным Басом Мантелем в 2013 году. Издан, надо сказать, весьма достойно. К альбому прилагается еще и постер, графически отражающий музыку Лягерра и Нотинжера, фрагмент этого изображения мы видим и на обложке конверта. В чем тут суть? Лягерр в этой записи в основном играет на привычных для себя барабанах. Его коллега Нотинжер вооружен целой группой электроакустических приборов, включая магнитофоны и компьютеры, и с помощью техники лупинга непосредственно при игре Лягерра записывает, обрабатывает и манипулирует с его партиями. Лишь время от времени линии импровизаций каждого из музыкантов «встречаются», большую же часть каждой композиции каждый ведет по-своему. Таких композиций они исполнили семь. Разные – по темпу, по интенсивности, по длине, по характеру звучания. Среди тех, что произвели на меня наибольшее впечатление, отмечу очень экспрессивную композицию Éveil, самую длинную в альбоме, почти одиннадцатиминутную Frison Furtif, которая выглядит, как небольшая электроакустическая сюита, и, наконец, Masse le fer du son, где особенно впечатлила игра Антуана Лягерра.

Разумеется, DnT, как и в принципе экспериментальный авангард, будь он акустический или электронный, - это не претендент на лидерство в списках популярности. Круг слушателей такой музыки достаточно узок. Но он существует и никогда не исчезнет, пока есть люди, которым интересно исследование звука, как таковое, а также нестандартное вызаимодействие звуков друг с другом, а также люди, которые с благодарностью слушают результаты таких исследований. Если вы из их числа, DnT – музыка для вас.

© & (p) 2020 REV.LAB. Records

7 tks / 44 mins

(Anthony Laguerre - dr, voice, contact mic, mouth organ; Jérôme Noetinger - tape recorders Revox B77, electronics;)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5 Roses Press

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард

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