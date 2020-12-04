Pablo Ledesma - Variaciones Aeróbicas

Видимо, рецензия на страницах jazzquad.ru на альбом квинтета аргентинских импровизаторов из Ла-Платы No Comunica послужила причиной того, что один из участников того проекта, саксофонист Матиас Формика, прислал линк с альбомом другого участника – самого, наверное, именитого саксофониста-импровизатора Аргентины Пабло Ледесма. Сам же Матиас выступает здесь от имени Numeral, независимого объединения импровизаторов и экспериментаторов, созданного в Ла-Плате и выполняющего, в том числе, и функции рекорд-лейбла.
Пабло Ледесма записал Variaciones Aeróbicas («Аэробные вариации» в перводе с испанского) довольно давно, в 2011 году. Эта запись долго лежала в архивах, пока Numeral не издал ее в октябре этого года. Пабло играет здесь на сопрано-саксофоне без какого-либо аккомпанемента и это прекрасный образчик свободной импровизации. Восемь треков из девяти пронумерованы просто буквами латинского алфавита от А до Н. Кажется, все что можно извлечь из инструмента и даже чуть больше в этих разных по объему – от двух до шести минут - зарисовках. Сопрано-саксофон Ледесма в этих импровизациях почему-то напомнил мне … женщину со всеми разнообразными оттенками и проявлениями ее характера – тут и нежность, и знойная кокетливость, и задорная агрессивность, и – прежде всего – непредсказуемость. Но это мои субъективные впечатления, а сам музыкант говорит, что его стиль импровизаций сложился под влиянием английской школы свободной импровизации на саксофоне, прежде всего Пабло называет здесь имена Ивена Паркера 70-х годов и Джона Батчера (в более поздний период). А вот еще один трек, La Renuncia, - это уже музыка, заранее сочиненная, и тут корни у нее несколько иные: Ледесма вспоминает в этой связи замечательного американского мастера фри-джаза Стива Лэйси и музыку академической нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн).
Но независимо от корней музыки Ледесма, она доставит истинное удовольствие поклонникам авангарда. Не знаю, почему Variaciones Aeróbicas так долго лежала «в запасниках», но, как мне уже приходилось отмечать, музыка подобного направления не имеет возраста. Другой вопрос, что меняется с годами сам исполнитель, меняются его вкусы, оценки и так далее. Однако, сравнив совсем свежую No Comunica с Variaciones Aeróbicas, могу констатировать, что Пабло Ледесма остается верен себе.
© & (p) 2020 Numeral
9 tks / 37 mins
(Pablo Ledesma – ss;)
Линк предоставил Matías Formica, Numeral
Леонид АУСКЕРН