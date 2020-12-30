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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Nicolas Meier / Dewa Budjana Group - Flying Spirits

30.12.2020

Nicolas Meier / Dewa Budjana Group - Flying Spirits
Все участники этой записи хорошо знакомы нашим читателям в первую очередь по релизам MoonJune Records. Подозреваю, что именно работая с Леонардо Павковичем, они впервые познакомились и друг с другом. Так или иначе, перед нами Flying Spirits - совместная работа живущего в Великобритании швейцарского гитариста Николаса Мейера и ансамбля индонезийского гитариста Дева Буджаны, который составили басист Джимми Хаслип, флейтист Саат Сиах и ударник Асаф Сиркис. Опытный продюсер, Хаслип, совместно с Мейером и Буджаной спродюсировал этот проект, увидевший свет под логотипом Blue Canoe Records.

Когда вместе работают два таких виртуоза гитары, как Мейер и Буджана, то результат заранее предсказуем – в плане высочайшего уровня мастерства. А сама по себе музыка здесь тоже уникальна. Мейер известен своей любовью к ориентальной музыке ближневосточного характера, а Буджана, естественно, опирается на близкую ему индонезийскую музыку, а шире – на музыку Южной Азии, где не обходится без индийских влияний. Здесь он говорит на одном музыкальном языке со своим старинным партнером и земляком Сиахом, Хаслип, как высокий профессионал и настоящий «музыкальный хамелеон», способен приспосбить звучание своего баса к самой экзотической музыке, а один из лучших современных ударников, лондонский израильтянин Асаф Сиркис, в свое время специально изучал южноиндийскую музыку, так что для него в этом сложнейшем мелодико-ритмическом коктейле нет секретов.

И уже стартовая (она же титульная) композиция Flying Spirits служит достойным вступлением к этому часовой продолжительности альбому. Гитарная линия на старте звучит загадочно и даже тревожно. Ориентальную тему подхватывает флейта, а после брейка ударных идет более лиричная гитарная часть. Очень красивая пьеса, которой, правда, не уступают и Jayaprana, и Peaceful, и финальная Tales. Несколько особняком в программе стоит композиция Ganga с виртуозным силлабическим пением, совершенно не похожим ни на джазовый скэт, ни, тем более, на академический вокализ.

Я доволен, что послушать Flying Spirits мне довелось незадолго до Нового 2021 года. Дело в том, что этот этноджазовый прог - еще и очень романтичная музыка, а в канун смены дат на календаре, даже в почтенном возрасте ждешь какого-то доброго чуда. Альбом Flying Spirits вполне подходит на роль такого чудесного музыкального подарка.



© & (p) 2020 Blue Canoe Records

8 tks / 59 mins

(Nicolas Meier - Nylon Fretted & Fretless String Guitars, Steel String Guitar, Glissentar; Dewa Budjana - Electric Guitar, Steel String Guitar, Synth Guitar, Sitar Guitar; Jimmy Haslip – b; Saat Syah – fl, voc; Asaf Sirkis – dr;)

Линк предоставлен Karen Ann Frieske, Blue Canoe Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Израиль, Индонезия, США, Швейцария
музыкальный стиль
прог-рок, этно-джаз

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