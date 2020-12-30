Nicolas Meier / Dewa Budjana Group - Flying Spirits
30.12.2020
Все участники этой записи хорошо знакомы нашим читателям в первую очередь по релизам MoonJune Records. Подозреваю, что именно работая с Леонардо Павковичем, они впервые познакомились и друг с другом. Так или иначе, перед нами Flying Spirits - совместная работа живущего в Великобритании швейцарского гитариста Николаса Мейера и ансамбля индонезийского гитариста Дева Буджаны, который составили басист Джимми Хаслип, флейтист Саат Сиах и ударник Асаф Сиркис. Опытный продюсер, Хаслип, совместно с Мейером и Буджаной спродюсировал этот проект, увидевший свет под логотипом Blue Canoe Records.
Когда вместе работают два таких виртуоза гитары, как Мейер и Буджана, то результат заранее предсказуем – в плане высочайшего уровня мастерства. А сама по себе музыка здесь тоже уникальна. Мейер известен своей любовью к ориентальной музыке ближневосточного характера, а Буджана, естественно, опирается на близкую ему индонезийскую музыку, а шире – на музыку Южной Азии, где не обходится без индийских влияний. Здесь он говорит на одном музыкальном языке со своим старинным партнером и земляком Сиахом, Хаслип, как высокий профессионал и настоящий «музыкальный хамелеон», способен приспосбить звучание своего баса к самой экзотической музыке, а один из лучших современных ударников, лондонский израильтянин Асаф Сиркис, в свое время специально изучал южноиндийскую музыку, так что для него в этом сложнейшем мелодико-ритмическом коктейле нет секретов.
И уже стартовая (она же титульная) композиция Flying Spirits служит достойным вступлением к этому часовой продолжительности альбому. Гитарная линия на старте звучит загадочно и даже тревожно. Ориентальную тему подхватывает флейта, а после брейка ударных идет более лиричная гитарная часть. Очень красивая пьеса, которой, правда, не уступают и Jayaprana, и Peaceful, и финальная Tales. Несколько особняком в программе стоит композиция Ganga с виртуозным силлабическим пением, совершенно не похожим ни на джазовый скэт, ни, тем более, на академический вокализ.
Я доволен, что послушать Flying Spirits мне довелось незадолго до Нового 2021 года. Дело в том, что этот этноджазовый прог - еще и очень романтичная музыка, а в канун смены дат на календаре, даже в почтенном возрасте ждешь какого-то доброго чуда. Альбом Flying Spirits вполне подходит на роль такого чудесного музыкального подарка.
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