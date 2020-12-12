Stick Men with Gary Husband - Owari

Вот и подоспела очередь второго из альбомов MoonJune Records, выпущенных в декабре 2020 года и особо отмеченных Леонардо Павковичем, шефом лейбла, как наиболее выдающиеся его релизы. Впервые здесь Stick Men Тони Левина играет вместе с известным британским клавишником, партнером Джона МакЛафлина, Гэри Хасбендом. Играет блистательно, что, впрочем, для Stick Men вещь обычная: здесь все понимают друг друга с полу-ноты. Тони и Пат играют вместе с 2009 года, Маркус присоединился к ним в конце 2010-го. А вот то, насколько органично вошел в состав Гэри, действительно впечатляет, особенно зная об условиях в которых рождался этот альбом.
… В середине 2019 года Павкович, как всегда скрупулезно, готовил для группы большой дальневосточный тур с концертами в Китае, Гонконге и Японии. Но с самого начала музыкантов преследовали проблемы. Первым отпало ноябрьское выступление в Гонконге из-за политических волнений. Потом, в начале 2020 года, отпали четыре китайских концерта (по два в Шанхае и Пекине) из-за стремительно разраставшейся эпидемии COVID-19. 26 февраля все участники тура слетелись из Нью-Йорка, Техаса, Лондона и Берлина в Нагою, где должен был начаться японский этап с концертами в Нагое, Осаке и Токио. 28 февраля музыканты провели саундчек перед вечерним выступлением в Blue Note Nagoya. И в этот же день Павкович получил известие, что сегодняшний концерт будет единственным: с 29 февраля в Японии отменялись все публичные мероприятия в связи с пандемией COVID-19. Сразу после Левин, Мастелотто и звукоинженер Роберт Фрацца улетели в Штаты, а Ройтера и Хасбенда Павкович вдохновил остаться в Японии и попытаться сделать здесь же дуэтную запись. Она превратилась в альбом Music Of Our Times, уже знакомый нашим читателям. А запись концерта в Нагое и выросла к концу года в альбом Owari.
77 минут вдохновенной музыки, от стартовой композиции Hajime («Начало») и до финального бонусного трека, 16-ти минутной импровизации The End of the Tour, вряд ли оставят кого-то равнодушным. Музыканты назвали этот альбом Owari, что по-японски означает «Конец». Но не верится, что это конец для Stick Men и для их союза с Гэри Хасбендом. Вслед за несчастливым 2020-м грядет новый год. Будем надеяться, что он станет более успешным, и тогда Owari ознаменует конец только очередной главы, за которой обязательно последует новая…
© & (p) 2020 Stick Men Records, MoonJune Records
11 tks / 77 mins
(Tony Levin - Chapman Stick, voice; Pat Mastelotto - acoustic and electronic drums & percussion; Markus Reuter - Touch Guitars® AU8, soundscapes; Gary Husband – keyb;)
Линк предоставлен MoonJune Records
Леонид АУСКЕРН