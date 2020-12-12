Stick Men with Gary Husband - Owari

Как гурмана привлекают необычные вкусовые ощущения, так меня изначально, еще до прослушивания привлек альбом Synaptic Atlas своей необычной сонористикой: бас-кларнет плюс ударные. Адама Шида я до того слушал в недавнем проекте Бена Цукера ...