Stefano Travaglini - Monk

Короткое слово Monk на обложке альбома сразу вызывает вполне определенные ассоциации у поклонника и знатока джаза. «Вот и еще один альбом-трибьют, альбом интерпретаций музыки крупнейшего джазового пианиста, оказавшего колоссальное влияние на все последующие развитие джаза и совершенствование его языка», - подумает он и будет формально прав. Но только формально! Потому что, скорее всего, с ТАКИМ Монком он не знаком и вряд ли предполагал, что ТАКОГО Монка услышит. Более того, не исключаю, что в этой музыке он вообще может не распознать американского джазового пианиста и композитора. Итальянский пианист и композитор Стефано Травальини приоткрывает карты на обратной стороне конверта своего нового альбома. Там, в дополнение к названию альбома, он разместил подзаголовок: «Пятнадцать фортепьянных рефлексий».
Да, именно так. Музыка этого альбома – это Монк, каким его видит Стефано Травальини. Нашим читателям этот музыкант известен по своим предыдущим работам – сольному фортепьянному проекту Ellipse (2017) и дуэту с другим пианистом, Массимилиано Коклитом, The Long Line (2019). В тех обзорах говорилось и о творческой биографии музыканта, поэтому не буду повторяться. Напомню только, что это музыкант с прекрасным академическим образованием и вкусом к свободной импровизации, вследствие чего работы Травальини – это изысканное сочетание импровизации с академической традицией. В полной мере сей факт проявился и в его новом сольном проекте Monk. В мае 2019 года в парижской студии Sequenza Стефано сел за рояль Fazioli F278 (годом ранее он уже работал в этой студии и за этим инструментом) и исполнил пятнадцать импровизационных пьес на тему пятнадцати известнейших композиций Телониуса Монка.
В первой же пьесе Trinkle Tinkle мне опознать Монка не удалось – пьеса превратилась в мастерски исполненную современную академическую композицию. В Ruby, My Dear или Misterioso Травальини очень изящно варьирует темпы и контрапункты, а темп в Straight, No Chaser становится прямо-таки стремительным. Рваные интервалы Bemsha Swing становятся достойной альтернативой оригинальной версии. Интересно, что почти все (двенадцать из пятнадцати) импровизации при всей их воздушной легкости Стефано укладывает в жесткие временные рамки: от трех до четырех минут звучания. Среди исключений – самая длинная в альбоме версия самой, наверное, популярной композиции Монка - Round Midnight: наиболее близкая к современному новому джазу, но, опять-таки, не к монковскому оригиналу! Не буду даже пытаться анализировать музыкальные тонкости интерпретаций Травальини – это блестяще сделал в liner notes к альбому Томас Канниф. Скажу только, что создатель теории «третьего течения» Гюнтер Шуллер, мечтавший о синтезе джаза и акажемической музыки, нашел бы, на мой взгляд, близкое к совершенству воплощение своих идей в этой работе Стефано Травальини.
А в завершение хочу поделиться с читателем загадкой, которую мне так и не удалось расшифровать. Понятно, что каждый музыкант продумывает обложку своего альбома. Для Monk Травальини выбрал фотографию «Гора Нево» известного индонезийского мастера Хенгки Коньтьоро. По Библии, на горе Нево Господь позволил Моисею увидеть Землю Обетованную, на которую ему не суждено будет вступить. Что хотел сказать этим Стефано Травальини? Что постичь музыку Монка до конца невозможно? Что самому Монку, новатору джазового языка, не дано было увидеть отдаленные последствия его экспериментов? Не знаю. Подумайте над этим и вы, слушая удивительно красивую музыку Стефано Травальини, навеянную творчеством Телониуса Монка.
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15 tks / 62 mins
(Stefano Travaglini – p;)
Линк предоставил Stefano Travaglini
Леонид АУСКЕРН