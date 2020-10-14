Will Bonness - Change of Plans

Благодаря Эрнесто Червини и его Orange Grove Publicity джазовая карта Канады становится для нас все рельефнее. Вот и на сей раз новый релиз приглашает нас в провинцию Манитоба и ее столицу Виннипег, где живет и работает пианист, композитор и педагог Уилл Бонесс. Это весьма опытный музыкант, попавший в джазовую среду еще совсем молодым человеком. Ему было всего лишь 17 лет, когда в составе Big Bop Nouveau Band Мейнарда Фергюссона Уилл отправился в большой концертный тур по США и Европе. У Фергюссона Бонесс играл до 2004 года, после чего отправился совершенствовать свое мастерство в Штаты, где, в частности, учился одно время у такого видного современного джазового пианиста, как Фред Хирш. Приобретя немалый опыт в Нью-Йорке и Бостоне, Бонесс вернулся в Манитобу и стал заметной фигурой здешней джазовой сцены, играя как в больших составах, так и в комбо.
Свой первый альбом Уилл Бонесс издал в 2009 году, следующий – в 2016-м, а сейчас мы представляем его третий проект в качестве лидера. Из игравших с ним ранее музыкантов в новый квинтет попал только саксофонист Джон Гордон. Впрочем, квинтетом команду, игравшую с Уиллом можно назвать только условно. Словно стремясь оправдать название своего альбома Change of Plans («Изменение планов»), в разных треках он постоянно меняет формат ансамбля от дуэта до квинтета. Кроме того, Бонесс, кажется, сделал все, чтобы затруднить журналистам определение стилистики этой своей работы. Тут есть и динамичный straight-ahead джаз (стартовая Burning Bridges), и латинские нотки (Echo Chamber), и джаз-рок (Bullet with Butterfy Wings), и классический стандарт в традиционной манере (I Love You Коула Портера, один из трех каверов в альбоме из восьми треков). Весьма неплохая вокалистка Джоселин Гульд демонстрирует свое умение петь и песни с текстом, и джазовые вокализы. Ну, а сам Бонесс не только отлично взаимодействует с альт-саксофоном Гордона, но и умело руководит своим комбо. «Изменение планов» не помешало Уиллу показать высокое мастерство и отличное знание всех нюансов языка современного джаза.
© & (p) 2020 Will Bonness Music
8 tks / 41 mins
(Jon Gordon – as; Jocelyn Gould – voice; Will Bonness – p; Julian Bradford – b; Fabio Ragnelli – dr;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН