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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Jacek Kochan & musiConspiracy - Occupational Hazard

13.03.2020

Jacek Kochan & musiConspiracy - Occupational Hazard
Творческая и личная биография барабанщика, композитора, аранжировщика и продюсера Яцека Кохана сложилась таким образом, что этот польский музыкант много и успешно играл джаз на трех континентах, а особенно – в Европе и Северной Америке. Яцек Кохан (р.1955) окончил Акажемию изящных искусств в Кракове и уже в начале 80-х молодым и полным надежд музыкантом перебрался в Нью-Йорк, но уже к середине десятилетия предпочел отправиться из США в Канаду, где задержался уже надолго. Кохан работал и жил в Монреале и Торонто, изучал искусство игры на вибрафоне и перкуссионных инструментах в Эдмонтоне, участвовал во многих фестивалях, выпускал альбомы под своим именем и записывался в качестве сайдмена с другими музыкантами. Все это он продолжил делать и после возвращения в Европу в 1995 году.

За свою продолжительную карьеру в джазе Кохан успел поработать со множеством музыкантов самого высокого ранга. Среди его нью-йоркских учителей был и Жако Пасториус, он играл с Дэйвом Либмэном, Эдди Хендерсоном, Бригганом Краусом, Дэйвом Фьючински, Филом Минтоном, Мирославом Витушем, а из польских грандов – с Намысловским, Станько, Сметаной и Можджером. В качестве лидера Яцек Кохан записал двадцать два альбома (включая нынешний) и участвовал в записи еще многих проектов. Много гастролируя, он несколько лет назад выступал и в Минске в зале Белгосфилармонии.

Представляемый сегодня альбом Occupational Hazard Кохан записал в рамках проекта Jacek Kochan & musiConspiracy в Монреале. Этот альбом прекрасно иллюстрирует интернациональный характер карьеры Яцека. К записи он привлек большую группу музыкантов из разных стран. Естественно, больше всего здесь канадцев, включая известную вокалистку Элизабет Шеперд, но есть здесь и польский аккордеонист Збышек Хойнацкий, и нью-йоркский чех Петр Канчура, и кубинец Луис Дениз, а среди нескольких гитаристов, участвовавших в записи альбома, мы находим имена и итальянца Фабрицио Бруски, и знаменитого французского вьетнамца Нгуен Ле.

Музыка для всех десяти композиций Occupational Hazard написана и аранжирована самим Яцеком, а тексты (большинство треков – это песни с вокалом) сочинила Марта Кохан. Кому-то представленная в альбоме программа может показаться эклектичной. Но у этой песроты есть своя логика. Свободно владея всеми стилистическими «диалектами» джазового языка, Кохан предлагает своим слушателям музыку и вокальную, и инструментальную, акустическую и электрическую, темповые вещи и баллады. В этой музыке есть элементы рока и море импровизации, яркие соло и ансамблевая игра, и единственное, чего в ней нет – это анемичной скуки и псевдоглубоких изысков. Яцек Кохан всегда предпочитает добротный драйв – как-никак, он по основной музыкальной специальности барабанщик, а за долгую карьеру неплохо изучил вкусы публики. Думаю, и слушателям альбома Occupational Hazard этот проект должен понравиться.

© & (p) 2020 Roots 2 Boot

10 tks / 52 mins

(Elizabeth Shepherd - voice (tks 1-6, 8), p(tks 1-7), Wurlitzer (tks 8, 10); Sari Dajani - voc (tks 4, 8); Luis Deniz – as; Petr Cancura – ts; Jerry De Villiers Jr. (tk(1), Rasp Soulage (tks 2-5, 10), Fabrizio Brusca (tk3), Pierre Coté (tk 6), Nguyên Lê (tk 8) – g; Dan Thouin (tks 1-3, 4-10), Anthony Alexander (tks 1, 3-8) – B3 org, keyb; Zbyszek Chojnacki – аcc (tk 10); Adrian Vedady - b (tks 1, 2, 5, 7-9); Rich Brown (tks 1-3, 5-8, 10), Mo Boo (tk 4) – el.b; Jacek Kochan – dr, keyb;)

Линк предоставид Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Вьетнам, Италия, Канада, Куба, Польша, США, Франция, Чехия
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн

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