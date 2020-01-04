Mike Bond - The Honorable Ones

У тридцатилетнего нью-йоркского пианиста и композитора Майка Бонда в феврале выходит дебютный альбом, для записи которого он собрал команду музыкантов самых разных возрастов, объединяемых в основном местом проживания: они все – резиденты Большого Яблока. Лидер проекта – автор десяти из двенадцати вещей, вошедших в альбом, что в современном джазе стало уже почти нормой. Давно ушли в прошлое времена, когда джазмены занимались в основном интерпретированием многочисленных традиционных эвергринов – сегодня джаз, это прежде всего демонстрация не столько исполнительской и импровизационной, сколько композиторской индивидуальности.
Однако Майк Бонд, вне всякого сомнения, твердо стоит в своем творчестве на широком и надежном основании старой доброй хард- и пост-боповой джазовой традиции. То есть, конечно, сразу слышно, что это современная музыка – данный факт подчеркивается свободно-размашистой ритмикой, включением кое-где в ткань сочинений оригинального битбокс-вокала Джина Шинодзаки, да и явным отходом от яркой боповой свинговости в доброй половине композиций… И все-таки прежде всего в своих истоках этот джаз идет откуда-то «со стороны» Арта Блейки, раннего Колтрейна и… позднего Чика Кории. Имеется в виду, конечно, не подражание им, а общий дух музыки.
Кстати, несмотря на то, что лидер ансамбля, он же основной сочинитель и аранжировщик всех пьес – пианист, эта музыка ни в коей мере не является фортепианным джазом. Более того, создается впечатление, что фортепиано сознательно в общем звучании немного отодвинуто на второй план, а на первом плане бОльшую часть времени находятся духовые – саксофон и труба. И только ближе к завершению альбома после всего этого разнообразного разнотемпового и сложнодинамичного звукового полотна вдруг «всплывают» две небольшие чисто фортепианные пьесы в формате трио – такое впечатление, именно для того, чтобы не разочаровывать тех слушателей, которые ждут от автора-пианиста этого самого джазового пианизма.
В определенном смысле такая стратегия Майкла Бонда оправдана, поскольку и саксофонист Стив Уилсон, и трубач Джош Эванс – музыканты на сегодняшний день более известные и опытные, чем он сам. В их «джазовой копилке» - участие в большом количестве разнообразных коллективов, многочисленные альбомы (как собственные, так и сайдменские), и огромное понимание всех современных стилей и направлений джаза. Вокал в альбоме, напротив, играет несколько вспомогательную роль, но за счет своей разноплановости выгодно «оттеняет» композиторское мастерство молодого лидера. Лично мне очень приглянулось в нескольких вещах сочетание брейк-битовых внесловесных вокальных «всплесков» Джина Шинодзаки с плотными насыщенными полиритмическими аранжировками автора.
По первому проекту музыканта еще трудно судить о том, на каком конкретно стилистическом пути он окажется в будущем. И вот само по себе разнообразие первого альбома и должно позволить лидеру проекта понять, какие именно стороны его творчества являются самыми сильными и выигрышными – и в дальнейшем развивать именно их.
https://vimeo.com/360731205
© & (p) 2020 Bounce Castle Records
12 tks / 50 mins
(Mike Bond – piano; Steve Wilson - alto & soprano saxophone; Josh Evans - trumpet; Ben Wolfe – bass; Anwar Marshall - drums; with Gene Shinozaki, Claudia Acuña and Maya Holiday – vocal on various tracks)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Евгений ДОЛГИХ