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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Katawa Singers - Ufulu 1991-1997

10.03.2020

Katawa Singers - Ufulu 1991-1997
Предлагаю эксперимент: спросите у десяти случайных прохожих на улице, знают ли они такую страну – Малави и смогут ли показать ее на карте? Думаю, что в лучшем случае вы получите два правильных ответа из десяти. Если же говорить о культуре этой страны и, в частности, о ее музыке, то тут я и сам до знакомства с альбомом Ufulu 1991-1997 был полным профаном. Так уж сложилось, что африканская музыка до сих пор для меня (и для нашего сайта) связывалась с арабо-берберским фольклором стран Северной Африки или с творчеством гриотов Африки Западной, да еще с видными джазовыми музыкантами родом из ЮАР (Абдулла Ибрахим, Хью Масекела и др.). Малави же протянулось длинной узкой полоской вдоль берега озера Ньяса (во времена британского колониального господства эта страна именовалась Ньясаленд) в Юго-Восточной Африке, и первым коллективом из Малави, с которым я познакомился, стал ансамбль Katawa Singers, чей альбом в серии исторических архивных записей «Модернизация» издан польским лейблом 1000HZ Records.

Альбом, как следует из его названия, включает записи группы 90-х годов. Именно в этот период Katawa Singers добились у себя на родине сумасшедшей популярности. Причиной же стал, в общем-то, случай. Хоровая группа Katawa Singers из Северной провинции Малави собирала деньги на создание новой пресветерианской церкви у себя на родине. Один иностранный спонсор прислал коллективу в подарок клавиши Yamaha. И этот дар все перевернул в судьбе группы. Тут надо отметить, что христианство в соединении с местными африканскими традициями сделало местные церкви Черного континента в принципе разительно непохожими на европейские или американские. Хоровое пение Katawa Singers под звуки клавишных и традиционных ударных, будь то собственные песни или духовные гимны, превратило группу в национальных кумиров. У группы появилось много последователей-эпигонов, но Katawa Singers были все же первыми. Они с огромным успехом гастролировали по всей стране, выступая на концертах, фестивалях и молитвенных собраниях – и записывали альбомы.

Ufulu 1991-1997 объединил записи из ранних альбомов Katawa Singers, записанных в студиях столицы страны Лилонгве и Блантайра. Десять композиций из двенадцати написаны лидером коллектива Оденом Нтхала, одна – совместно Нтхалой и Перфектом Шавой, а еще одна взята из «Книги гимнов». Музыка для нашего уха весьма необычна. Странно звучит типично африканская хоровая песня, заканчивающаяся возгласом «Алилуйя!» - этакий африканский вариант госпел. В некоторых треках, например, Wela-welako, очень интересно сочетание сольного вокала и хорового пения остальных участников. А больше всего мне понравилась та самая композиция из «Книги гимнов», очень вдохновенно исполненная Kum-ba-yah. Конечно же, нам трудно проникнуться эмоциями африканцев, слушающих и восхищающихся Katawa Singers. Но при всей экзотичности этой музыки, трудно не оценить и мощную энергетику, и неподдельный энтузиазм музыкантов из Малави.

© & (p) 2020 1000HZ Records

12 tks / 59 mins

(Auden Nthala, Clifford Jungu, Innocent Chavula, Joseph Nyirenda, Julia Mtambo, Kennen Munthani, Lazzie Nkhata, Meffa Nyirenda, Perfect Shawa, Ruben Chisi, Thomas Chilwa, Thomas Lupeska, Wonganie Chintedza, Yohanni Njunga;)

Линк предоставлен 1000HZ Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Малави
музыкальный стиль
африканская музыка

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