John Finbury - Quatro

Имя Джона Финбери стоит на обложке этого альбома, но вы не найдете его среди исполнителей. Финбери – композитор, автор всех семи композиций альбома Quatro, а вот исполнять свою музыку (запись проходила в две сессии в конце 2019 года в Нью-Йорке) он поручил классическому джазовому трио очень сильного состава (испанский пианист Чано Домингес известен интерпретациями музыки фламенко, басист Джон Патитуччи – один из сильнейших в мире мастеров своего инструмента в его электрической ипостаси, а мексиканский ударник Антонио Санчес сделал сеье имя в первую очередь за счет сотрудничества с Пэтом Мэтини) и вокалистке мексиканского происхождения Магос Эррере. Остается добавить, что продюсировал проект обладатель латинского Грэмми Эмилио Миллер, и вам становится очевиден латинский акцент этого проекта.
И это не случайно. Как уверяет пресс-релиз альбома, Джон Финбери придавал этому проекту политическое звучание. Он – американец, но понимает это определение, как гражданин всего американского континента, а не только США. Отсюда уже в стартовой композиции Llegará El Día (The Day Will Come) появляются элементы перуанской музыки фестехо и мексиканской хуапанго. Для Джона и его продюсера Миллера (автора текста) эта композиция – «Песня свободы». В следующих композициях Финбери оперирует идиомами фламенко, аргентинской музыки замба и других фольклорных направлений стран Латинской Америки. Quatro – это проект, где встречаются разные культуры, и композитор демонстрирует, насколько плодотворными могут быть такие встречи, а пение Магос и работа всего инструментального трио добавляет убедительности этому музыкальному параду.
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