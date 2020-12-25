Hendrik Meurkens - Manhattan Samba

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Hendrik Meurkens - Manhattan Samba

25.12.2020

Hendrik Meurkens - Manhattan Samba
Лучший джазовый харпер мира немец голландского происхождения Хендрик Меркенс хорошо знаком нашим читателям по многочисленным релизам с его участием, рецензировавшимся на нашем сайте. Так что, многие уже знают особую любовь, питаемую Хендриком к бразильской музыке. Вот и новый его альбом – очередной плод этой любви. Много лет Меркенс живет в Нью-Йорке и здесь, в самом космополитичном городе мира, он легко нашел бразильскую ритм-группу для записи диска с красноречивым названием Manhattan Samba.

В коротких liner notes к альбому Меркенс сам характеризует эту команду: «Ансамбль состоит из фантастического Хелио Альвеша за фортепьяно, двух прекрасных басистов, Густаво Амаранте и Фернандо Уэрго, а на ударных – легендарный Портиньо, один из отцов-основателей исполнения самбы на ударных в США. Портинью прибыл сюда много лет назад и у него учились поколения молодых ударников. Его грув без устали двигает альбом. Добавьте зажигательные соло Хелио и надежный свинг Густаво и Фернандо и вы получите убийственную ритм-секцию для джазовой самбы. С такими мастерами вы просто не можете сыграть плохо. Пристегните ремни у ваших кресел и наслаждайтесь.»

Авиационные аналогии Хендрика насчет пристегивания ремней вполне уместны: иногда так и хочется вскочить с этого самого кресла и пуститься в пляс, неумело изображая эту самую самбу – такое уж свойство у этой музыки, и, конечно же, «виноваты» тут не только нью-йоркские бразильцы, но и нью-йоркский немец. Меркенс с его блистательным мастерством исполнения на губной гармонике удивительно тонко чувствует эту музыку, будь это его собственные пьесы – титульная Manhattan Samba (c ее ретро-видеорядом), Clear of Clouds или The Fropple – или музыка бразильских классиков: Ивана Линса (Dona Palmeira), Тониньо Орты (Aquelas Coisas Todas) и, конечно же, Антонио Жобима (Bonita). Что ж, слова у меня закончились, далее предлагаю всем любителям латинского джаза и персональным поклонникам Меркенса обратиться к музыке.



© 2020 Height Advantage

8 tks / 42 mins

(Hendrik Meurkens – harm; Helio Alves – p; Gustavo Amarante (tks 1, 2 3, 5, 7), Fernando Huergo (tks 4, 6, 8) – b; Portinho – dr;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Германия
музыкальный стиль
Латинский джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Andrew Renfroe & Luke Sellick - Small Vacation

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Нью-йоркский канадец Люк Селлик и нью-йоркский американец Эндрю Ренфро не раз работали вместе. Оба эти имени должны быть знакомы нашим читателям. В 2017 году мы представляли дебютный альбом Селлика Alchemist, в записи которого участвовал и ...
подробнее
30.10.2020

Andy One - Digital Indigenous 01 - Imba Africa

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Малави
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Название новой серии альбомов польского лейбла 1000 Hz Records можно приблизительно перевести, как «Цифровая автохтонность». Звучит несколько туманно, но смысл здесь в том, что лейбл открывает путь к более широкой известности местным ...
подробнее
03.09.2020

Angela Turone & Chris Platt - Sounds of Brazil

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Сладкая грусть бразильской музыки пленила множество людей во всем мире. Миллионы с удовольствием ее слушают, тысячи, с большим или меньшим успехом, ее исполняют. Среди последних – и канадский дуэт из Торонто вокалистки и пианистки Анджелы ...
подробнее
02.06.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com