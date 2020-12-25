Hendrik Meurkens - Manhattan Samba

Нью-йоркский канадец Люк Селлик и нью-йоркский американец Эндрю Ренфро не раз работали вместе. Оба эти имени должны быть знакомы нашим читателям. В 2017 году мы представляли дебютный альбом Селлика Alchemist, в записи которого участвовал и ...