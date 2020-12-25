Hendrik Meurkens - Manhattan Samba

Лучший джазовый харпер мира немец голландского происхождения Хендрик Меркенс хорошо знаком нашим читателям по многочисленным релизам с его участием, рецензировавшимся на нашем сайте. Так что, многие уже знают особую любовь, питаемую Хендриком к бразильской музыке. Вот и новый его альбом – очередной плод этой любви. Много лет Меркенс живет в Нью-Йорке и здесь, в самом космополитичном городе мира, он легко нашел бразильскую ритм-группу для записи диска с красноречивым названием Manhattan Samba.
В коротких liner notes к альбому Меркенс сам характеризует эту команду: «Ансамбль состоит из фантастического Хелио Альвеша за фортепьяно, двух прекрасных басистов, Густаво Амаранте и Фернандо Уэрго, а на ударных – легендарный Портиньо, один из отцов-основателей исполнения самбы на ударных в США. Портинью прибыл сюда много лет назад и у него учились поколения молодых ударников. Его грув без устали двигает альбом. Добавьте зажигательные соло Хелио и надежный свинг Густаво и Фернандо и вы получите убийственную ритм-секцию для джазовой самбы. С такими мастерами вы просто не можете сыграть плохо. Пристегните ремни у ваших кресел и наслаждайтесь.»
Авиационные аналогии Хендрика насчет пристегивания ремней вполне уместны: иногда так и хочется вскочить с этого самого кресла и пуститься в пляс, неумело изображая эту самую самбу – такое уж свойство у этой музыки, и, конечно же, «виноваты» тут не только нью-йоркские бразильцы, но и нью-йоркский немец. Меркенс с его блистательным мастерством исполнения на губной гармонике удивительно тонко чувствует эту музыку, будь это его собственные пьесы – титульная Manhattan Samba (c ее ретро-видеорядом), Clear of Clouds или The Fropple – или музыка бразильских классиков: Ивана Линса (Dona Palmeira), Тониньо Орты (Aquelas Coisas Todas) и, конечно же, Антонио Жобима (Bonita). Что ж, слова у меня закончились, далее предлагаю всем любителям латинского джаза и персональным поклонникам Меркенса обратиться к музыке.
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