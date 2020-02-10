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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

MANdolinMAN - Bossa Nova

10.02.2020

MANdolinMAN - Bossa Nova
Гитара в наши дни - инструмент, гораздо более распространенный, чем мандолина, практически во всех жанрах музыки, - с этим не поспоришь. Но, тем не менее, и у мандолины есть свои приверженцы, а звучание этого инструмента, неожиданно попавшее в разряд экзотичных, привлекает внимание не только пресыщенной публики. Четверка бельгийских музыкантов, объединившаяся в ансамбль MANdolinMAN, стремится доказать жизнеспособность и привлекательность инструмента, несколько разновидностей которого они используют в своем квартете.

MANdolinMAN начинал с исполнения фламандской фолк-музыки. В этом духе были выдержаны первые два альбома коллектива: Old Tunes, Dusted Down и Unfolding The Roots. А вот в новом своем проекте музыканты резко изменили направление творческого поиска, о чем красноречиво говорит название представляемого нами альбома: Bossa Nova. И хотя в названии фигурирует популярнейший бразильский стиль, сочетающий ритмы самбы и джаза, но программа альбома говорит об интересе к латинской музыке в целом. Да, конечно, альбом открывает классическая босса-нова от ее главного композитора, Антонио Карлоса Жобима: Aqua de beber. Но музыканты отдают дань и популярной в Рио музыке шоро (Choromanda), и каталонской румбе, где румба кубинская встречается с фламенко (Rumba del Raval), и даже пробуют (и не без успеха!) соединить в одной композиции два популярнейших латиноамериканских направления – танго и босса-нову (Ni Bossa Ni Tango). Под ритмы босса-новы у бельгийских музыкантов плещутся даже волны Северного моря у побережья Остенде (Bossa La Mer Du Nord)!

И негромкое, ласковое и нежное звучание квартета мандолин, как оказалось, прекрасно передает чувственность латинских ритмов, прежде всего босса-новы. Возможно, тут меньше страсти, чем в гитарном исполнении, но чувственность, эротическое начало этой музыки в исполнении настоящих мастеров присутствует в полной мере. Думаю, любителям латинской музыки этот неожиданный подарок из Бельгии, изданный британским лейблом ARC Music будет весьма интересен.

© & (p) 2020 ARC Music

10 tks / 35 mins

(Maarten Decombel – mandocello; Peter-Jan Daems- 10-string mandolin; Andries Boone- mandolin, mandola; Dirk Naessens – mandolin;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия
музыкальный стиль
Латинский джаз

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