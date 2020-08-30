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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Matt DeMerritt - Fool’s Journey

30.08.2020

Matt DeMerritt - Fool’s Journey
Типичный вангоговский пейзаж, в который вписана маленькая фигурка человека, вышагивающего с саксофоном и не замечающего, что в следующее мгновение он может сорваться в пропасть… Так выглядит обложка альбома Мэтта ДеМерритта «Путешествие Дурака». Дурак здесь – известный по фольклорным традициям многих народов архетип: он отправляется странствовать и возвращается к тому же месту, откуда пришел, но заметно поумневшим… Можно только догадываться, кого имел ввиду Мэтт, но его собственные странствия по миру музыки были очень долгими и на пути его ждало много интересных встреч.

Мэтт ДеМерритт начал играть на саксофоне в девять лет в своем родном Денвере, Колорадо. Потом было много учебы и работы музыканта-профессионала. Год он провел в Италии, затем вернулся на родину и осел в Лос-Анджелесе. ДеМерритт стал образцовым сайдменом, умеющим играть самую разную музыку. Он работал с Дайаной Кролл и Шарлоттой Гейнсбур, Nine Inch Nails и Алленом Стоуном, играл в группе Spain Джоша Хейдена, сына Чарли Хэйдена. За 25 лет работы Мэтт принял участие в записи 75 альбомов и, наконец, решил, что ему и самому есть что сказать слушателям. Так появился Fool’s Journey, к работе над которым Мэтт привлек многих из тех, с кем ему доводилось играть.

Одиннадцать треков, восемь из которых сочинил сам ДеМерритт. Я с удовольствием слушал альбом, с уважением оценивая работу ДеМерритта – композитора, исполнителя, бэнд-лидера и думал: сколько же талантливых людей работает в джазе и, в сущности, очень малая их часть получает свою долю славы, а многие так и остаются никому неизвестными, хотя могли бы дать сто очков вперед иным солистам. Увы, талант - это еще не все, и труд – это еще не все, нужна еще и просто удача… Рад, что с ДеМерриттом удастся встретиться более широкой аудитории. Он того заслуживает.

Мэтт мне больше всего понравился в лиричных, балладного плана композициях, особенно в его собственном джазовом вальсе Loner’s Waltz (целая буря эмоций, браво, Мэтт!), его же Venice Lullaby и композиции Гермето Паскуаля Montreux, где достойную пару ДеМерритту составил отличный бразильский гитарист Фабиано Насименто (так и вставали перед глазами пейзажи этого волшебного города на берегу Женевского озера). Впрочем, и в темповых вещах все было не менее интересно – и в Wellspring с вокалом Сюзи Уильямс, и в фанково-ориентальной Earth Джо Хендерсона, где особый колорит создал таблист Сатам Рамготра. В общем, отличный альбом, очень надеюсь, что до следующей авторской работы Мэтта не придется ждать еще 25 лет – так можно и не дожить!

© 2020 Matt DeMerritt

11 tks / 62 mins

(Matt DeMerritt – sax; Sam Barsh - p, keyb (tks 2-10); Kaveh Rastegar - b (tks 2, 4, 5, 6, 9, 10); Jonny Flaugher - b (tks 3, 7, 8); Gene Coye - dr(tks 2-8); Brock Avery - dr(tks 1, 11); Scott Seiver - dr (tk 9); Oliver Charles - dr (tk 10); Davey Chegwidden - perc (tks 2, 5, 9,10); Satnam Ramgotra - tablas (tk 10); Fabiano Nascimento - g (tk 9); Josh Lopez – g (tk 10); Suzy Williams - voc (tk 2);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Индия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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