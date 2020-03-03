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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dubiny - Wianie ruta 1982-1988

03.03.2020

Dubiny - Wianie ruta 1982-1988
Сегодня мы знакомимся с новым партнером нашего сайта – польским лейблом 1000Herz Records из Варшавы. Издательская политика лейбла достаточно необычна: здесь специализируются преимущественно на этнической музыке Африки, но также и Европы, и не чураются в то же время электронной и иной авангардной музыки из тех же регионов. Есть у лейбла и специальная серия «Модернизации»: в ней выходят подвергнутые ремастерингу исторические архивные записи. И первый альбом из этой серии, который мы сегодня представляем, будет, думаю, особенно интересен нашим читателям в Беларуси: это записи фольклорного ансамбля польских белорусов Dubiny, сделанные в 1982 – 1988 годах в студии Польского радио в Белостоке.

Современная Польша, в отличие от Второй Речи Посполитой (1918-1939), - в основном монокультурная страна. Но есть одно существенное исключение: Подляское воеводство на северо-восточной границе с Беларусью, где компактно проживает абсолютное большинство белорусской диаспоры в Польше. Именно здесь в середине 80-х годов гремела группа Dubiny, названная по имени деревни, в которой начиналась история этого коллектива. Первоначально это был обычный сельский ансамбль, игравший на свадьбах. Огромную роль во взлете ее популярности сыграл музыкант-самоучка Петр Скепко, этакий здешний Мулявин (ассоциации с «Песнярами» в данном случае возникают постоянно). Именно его озарила богатая идея делать аранжировки народных песен для ансамбля с гитарами, клавишами и ударными. Петр явно ориентировался на пример таких звезд польского рока, как Czerwone Gitary или Trubadurzy, у меня нет такой информации, но не исключаю, что вдохновляли его и популярные в те годы в соседнем СССР белорусские группы «Песняры» и «Верасы». Репертуар Dubiny ширился, совершеннее становился поначалу весьма примитивный инструментарий, группа с успехом давала концерты в филармонии Белостока, ездила с гастролями за границу (например, в Канаду по приглашению местной белорусской диаспоры) и – записывалась в том же Белостоке. Из этих записей и родился альбом Wianie ruta 1982-1988.

Что сказать? Для меня, минчанина и гражданина Беларуси, слушать этот альбом польской белорусской группы было потрясающе интересно. Записи в альбоме выставлены, видимо, в хронологическом порядке. И, слушая Wianie ruta, охотно прощаешь и не слишком хороший по звуку саунд первых треков (верю, что инженеры 1000Herz Records сделали, что могли), и несколько наивные по сегодняшним меркам гитарные и органные «эффекты». То, как поют Dubiny, компенсирует все. Поют они и на классическом белорусском языке (звучащем с легким и милым акцентом), и на местном диалекте белорусского, и по-украински. Наверное, вершина альбома, этакий гимн группы родному краю, польскому Беловежью – это единственная в программе собственная композиция Hajnauszczyna – очень сильное впечатление и очень сильная песня. Но не оставляет равнодушным ни один трек альбома. Dubiny поют, между прочим, и популярные в те годы белорусские и украинские песни из СССР в своей аранжировке (Czaraunica, Biełarusaczka, Haj zielony haj). Но с удивлением слышишь, как на знакомую, наверное, всем на пост-советском пространстве мелодию супер-хита «Песняров» «Касiў Ясь канюшiну» польские белорусы исполняют Pasylala miani maci – не менее забавную и с густым эротичным подтекстом.А как здорово они поют Oj lacieli husi, Szumicie biarozy или титульную Wianie ruta! Поверьте, я бы мог перечислить все треки программы, но, надеюсь, аппетит к этому альбому у заинтересованных лиц уже проснулся.

Остается добавить пару слов о высокой культуре издания альбома. Текст в буклете приведен на трех языках: польском, английском и белорусском. Здесь и весьма информативные liner notes Петра Цихоцкого, и отрывок из интервью с основателем Dubiny Петром Скепко, и еще много-много интересного!

© & (p) 2020 1000Herz Records

14 tks / 47 mins

(Piotr Skiepko, Wlodzimierz Skiepko, Mariola Przychodzka, Dymitr Tichoniuk, Jan Kryński, Halina Jakimiuk, Andrzej Iwaniuk;)

Линк предоставлен 1000Herz Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Польша

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