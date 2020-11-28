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The Smoogies - Planet Smoogies
28.11.2020
Ансамбль The Smoogies живет и работает в Майами, Флорида. Там же был записан и представляемый альбом Planet Smoogies. Основали коллектив ударник Харвел Накунди и басист Дион Керр. Оба они недавно перебрались во Флориду из Нью-Йорка, за плечами у обоих были тысячи километров концертных туров, оба играли самую разнообразную музыку со множеством партнеров. Когда к этой парочке присоединились клавишник Воэн Хенри и ударник Дэвид Чивертон, состав The Smoogies был сформирован.
Состав, как видите, не самый традиционный: с двумя ударниками, что само по себе обещает определенный акцент на ритмический компонент музыки. И это действительно так с еще одной особенностью: в музыке The Smoogies трудно найти лидера: здесь важен каждый голос, и музыканты предпочитают плотное коллективное звучание, насыщенное электроникой и очень динамичное. В альбоме Planet Smoogies это наиболее ярко прослеживается по композициям Colorful Himalayas и Trapanova. А что же остальные пьесы, - спросите вы? Дело в том, что в большей части программы в этот монолитный саунд вмешивается еще один фактор, имя которому Николас Пэйтон.
Знаменитый новоорлеанский трубач, входящий в элиту джаза на своем инструменте, гостит в пяти треках альбома из семи. И звук его трубы, улетающий в какие-то стратосферные выси, существенно влияет на общий саунд The Smoogies, делая его, если хотите, более джазовым. Не знаю, продлится ли сотрудничество The Smoogies с Пэйтоном дальше, или это был разовый контакт, но альбом Planet Smoogies от звучания его трубы безусловно выиграл. Этот альбом явно поднимается над уровнем просто приятной фоновой музыки до настоящей плодотворной встречи электронного смус-джаза с более традиционным мэйнстримом.
© & (p) 2020 The Smoogies
7 tks / 44 mins
(Vaughn "V.Keys" Henry – keyb, vocoder; Dion Kerr – b, pedals; Harvel Nakundi, David Chiverton – dr; with Nicholas Payton – tp (tks 1, 2, 3, 5, 6);)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим,
смус джаз
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