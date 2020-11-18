The Aubrey Wilson Quartet - Honeysuckle Rose

Еще один альбом из серии рождественских. Но, поглядите только на обложку: какой он изначально жизнерадостный и оптимистичный. 3D Jazz Trio словно напоминает нам, каким веселым и долгожданным был этот праздник в детстве. Джеки Уоррен, Эми ...