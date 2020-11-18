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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

The Aubrey Wilson Quartet - Honeysuckle Rose

18.11.2020

The Aubrey Wilson Quartet - Honeysuckle Rose
Когда на обложке альбома стоит название Honeysuckle Rose, то вы можете быть уверены, что здесь вас ждет встреча с джазовыми стандартами. И канадская вокалистка из Торонто Обри Вильсон со своим квартетом вас в этом смысле не разочарует. Впрочем, она не разочаровывает во всех смыслах. Красивый, хорошо поставленный голос, тонкое интонирование, умение придать каждой исполняемой композиции свой, неповторимый колорит – это все Обри Вильсон.

Обри росла в музыкальной семье, ее отец – также вокалист, так что страсть к вокалу для нее во многом наследственный дар, к которому Обри прибавила большую работу над собой. В Mohawk College, где она училась, Обри встретила и всех участников своего квартета, с которым был записан Honeysuckle Rose, ее дебютный альбом: пианиста Криса Брудера, басиста Тома Альтобелли и ударника Шона Брюса Паркера. В нескольких треках к квартету присоединялись гости – гитарист и саксофонист, чей вклад также весьма заметен – послушайте хотя бы как звучит стартовая композиция Nature Boy с гитарой Скотт Тэплея.

Вот мы плавно и перешли к репертуару. К чести Обри надо сказать, что кроме таких эвергринов, как титульная Honeysuckle Rose Фэтса Уоллера или I Will Wait for You Мишеля Леграна, в программу вошли и вещи не столь широко исполняемые, которые в аранжировках Вильсон и ее коллег зазвучали весьма свежо. Особо хочу остановиться на финальном треке – это Norwegian Wood Леннона и МакКартни. При всей любви автора этих строк к джазу, Beatles для меня с юных лет – первая любовь и «священная корова». Поэтому каждую новую интерпретацию их песен встречаешь несколько настороженно, опасаясь услышать нечто, идущее вразрез со светлыми юношескими воспоминаниями. К счастью, с Norwegian Wood в исполнении Обри Вильсон этого не произошло. Ее версия оказалась очень бережной, сделанной с большим уважением к оригиналу, несомненно джазовой и … очень красивой. Как и весь альбом талантливой канадской вокалистки.

© & (p) 2020 Aubrey Wilson

10 tks / 39 mins

(Aubrey Wilson – voc; Chris Bruder – p, Wurlitzer; Tom Altobelli – b; Sean Bruce Parker – dr; with Luis Deniz - as (tks 4, 8); Scott Taplay - g (tks 1, 2);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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