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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Champian Fulton - Birdsong

01.08.2020

Champian Fulton - Birdsong
29 августа 2020 года исполняется сто лет со дня рождения одного из основоположников современного джаза, гениального Чарли Паркера. За день до этой даты увидит свет альбом-трибьют Birdsong нью-йоркской пианистки и вокалистки Чемпиэн Фултон, посвященный великому музыканту. Мимо этого альбома нельзя было пройти еще и потому, что Фултон – очень яркая звезда джаза, обладательница титула «восходящая звезда» по опросам критиков Downbeat, вокалистка года в Нью-Йорке, вокалистка и пианистка года в том же Большом Яблоке (по опросам разных лет), а Birdsong – уже двенадцатый ее авторский альбом. Что до нашего сайта, то это первая и потому весьма долгожданная встреча с Чемпиэн Фултон.

Паркер – это все для Чемпиэн. Она была просто обречена полюбить его музыку, еще не родившись. Дело в том, что отец Чемпиэн, трубач Стефен Фултон – страстный поклонник Паркера, мечтал, чтобы его дочь была окружена самой красивой в мире музыкой. Для него это был альбом Charlie Parker with Strings. Стефен записал этот диск на магнитофон и постоянно проигрывал для беременной матери Чемпиэн. Звучала запись и в момент родов (было это городке Норман, Оклахома), и первые звуки, которые услышала девочка, прежде, чем попасть в мамины руки, была музыка Паркера. Позже она уже осознанно разделила с отцом любовь к музыке основателя бопа.

Альбом-трибьют Чемпиэн записала со своим постоянным квартетом, в который входят ее отец (на сей раз исключительно на флюгельгорне) и два японских музыканта с похожими фамилиями: ударник Фукуши Тайнака и басист Хиде Танака. На роль солирующего саксофониста был приглашен известный тенор-саксофонист (заметьте – не альтист, как Берд) Скотт Хэмилтон. Для Фултон это уже второй опыт сотрудничества с Хэмилтоном и первый студийный (до того, в 2017 году, они вместе сыграли концерт в Испании, изданный в виде альбома The Things We Did Last Summer).

Одиннадцать композиций альбома – это и вещи из репертуара Берда, и собственные его сочинения, включая такие известные, как Yardbird Suite и Bluebird. Открывается же альбом одной из любимых пьес Паркера Just Friends. Как говорит сама Фултон, «Я сознательно сфокусировала внимание не только на его оригинальных композициях, но и на записях, которые я считаю одними из самых прекрасных композиций, когда-либо записанных в мире. Эти пьесы – классический Берд, с его стройными и драматичными мелодиями, романтической лирикой и завораживающими сменами аккордов». Добавить к этим словам, пожалуй, нечего, кроме того, что все участники записи продемонстрировали здесь и свое высокое мастерство.

© & (p) 2020

11 tks / 67 mins

(Fukushi Tainaka – dr; Hide Tanaka – b; Stephen Fulton – flg; Scott Hamilton – ts; Champian Fulton – p, voice;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
боп

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