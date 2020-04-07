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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sasha Mashin - Happy Synapse

07.04.2020

Sasha Mashin - Happy Synapse
На сей раз питерский лейбл Rainy Days Records предлагает нашему вниманию альбом своего арт-директора, барабанщика Саши Машина. Для Машина, чье полное имя, конечно, звучит, как Александр, это уже второй альбом в качестве лидера (после весьма успешного Outsidethebox), а вот для нашего сайта Happy Synapse – первая встреча с творчеством Саши, хотя с релизами его лейбла мы знакомимся регулярно. Так что, логично начать с биографических подробностей.

Машин родился в Ленинграде в 1976 году. Уже в 14 лет, через известнейший тогда в СССР ленинградский джаз-клуб «Квадрат» Машин активно включился в джазовую жизнь города. Он – почти самоучка: проучился лишь два месяца в училище им. Мусоргского и ушел из него, чтобы начать профессиональную карьеру. С 1995 по 1998 год Машин играл в квартете Игоря Бутмана, потом, с переездом в Москву, - в ансамбле MosGorTrio с басистом Макаром Новиковым и пианистом Яковом Окунем. В 2005 году по программе Open World Leadership – Cultural Leaders Машин стажируется в Нью-Йорке и с тех пор активно работает со многими очень известными мастерами джаза, как в Штатах, так и в России. Вообще же Машин – человек чрезвычайно разносторонний: он прекрасный профессиональный фотограф, он бегал марафон, наконец, он вполне уверенно чувствует себя в ипостасях не только барабанщика и бэнд-лидера, но и, как уже было сказано выше, шефа лейбла, основным направлением деятельности которого является запись проектов российских музыкантов с их зарубежными коллегами.

Именно таков Happy Synapse, где Машину ассистирует интернациональная команда музыкантов. Из россиян мы видим в секстете Машина его старинного партнера Макара Новикова и весьма известного тенор-саксофониста Дмитрия Мосьпана, остальные музыканты – представители нью-йоркской джазовой сцены, из которых, правда, альт-саксофонист Розарио Джулиани прибыл в джазовую столицу мира из Италии, а пианист Бенито Гонсалес – из Венесуэлы. Играют музыканты исключительно свою музыку, при этом сочинений самого Машина в программе из восьми треков нет. Она сложилась из композиций Мосьпана, Джулиани, Гонсалеса и трубача Джоша Эванса: каждый принес в проект по две свои работы.

Уже стартовая композиция The Hidden Voice начинается коротким соло на барабанах, словно Машин сразу стремится показать «кто в доме хозяин». Но далее Саша солирует не так уж и много. Его барабаны вкупе с контрабасом Новикова скорее регулируют рисунок той или иной пьесы, акцентируя затейливой ритмикой сольные пассажи и диалоги партнеров, чаще других - духовиков Мосьпана, Джулиани и Эванса. В альбоме много больших, развернутых композиций, продолжительностью звучания за десять минут, где импровизационные таланты каждый музыкант может проявить сполна. Одна из них, Incantation Мосьпана, восходит к пост-колтрейновскому джазу, а другая, Sulieman Saud Эванса, посвящена МакКой Тайнеру (Сулейман Сауд – религиозное имя известнейшего пианиста и бывшего партнера Колтрейна). МакКоя не стало совсем недавно, так что альбом, чей релиз ожидается в мае, включает еще и один из первых по времени посмертных трибьютов этому мастеру. Предполагаю, что Happy Synapse с его сочным современным джазовым языком и высоким исполнительским мастерством музыкантов, будет встречен любителями джаза и критикой не менее тепло, чем дебютный диск Саши Машина: верной дорогой идет этот товарищ!

© & (p) 2020 Rainy Days Records

8 tks / 75 mins

(Josh Evans – tp; Rosario Giuliani – as; Dmitry Mospan – ts; Benito Gonzalez – p; Makar Novikov – b; Sasha Mashin – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Италия, Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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