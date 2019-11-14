Massimo Biolcati - Incontre

Итальянец по происхождению, басист и композитор Массимо Биолкати (р.1972) родился в Швеции, в Стокгольме. Его детство и юность так и прошли «на два дома»: то в Италии, то в Швеции. Во всяком случае, исполнять джаз он начал в 16-ти летнем возрасте «на исторической родине», в Турине. В 1996 году Массимо отправился за океан, на учебу в бостонский колледж Беркли, и, как очень многие европейцы, так и осел в Штатах. После Беркли он продолжил образование в Институте джаза им.Телониуса Монка в Калифорнии, а с 2003 года живет и работает в Нью-Йорке. Биолкати известен прежде всего своей работой в трио с Лионелем Люке и Ференцем Неметом, своими соучениками по Беркли. Кроме того, ему доводилось играть с Рави Колтрейном, Пакито Д’Ривера, Джонос Скофилдом и другими видными мастерами джаза. Свой дебют в качестве лидера он осуществил в 2008 году альбомом Persona.
Новую свою работу, получившую название Incontre, Биолкати выпускает в конце января 2020 года. Проект этот сделан в формате квартета, в котором на роль главного солиста Массимо пригласил опытного саксофониста Дайну Стивенса, также соученика и по Беркли, и по Иституту Монка, а пианист Сэм Яхел и ударник Ким Чжон Кук дополнили состав ансамбля. На авансцене квартета Стивенс выглядит универсальным саксофонистом, используя и тенор, и сопрано, и баритон-саксофон. Лично мне он больше всего пришелся по душе на теноровом инструменте, а вообще музыкант это очень сильный и слушать его было весьма приятно. Биолкати «держит» весь саунд группы - и как басист, и как лидер. Пожалуй, лишь в первом треке Hello, I Lied он отметился сольным басовым интро, а затем занялся, так сказать, прямыми обязанностями». Все в порядке и с Ким Чжон Куком, и с Ягелем. Последний, помимо фортепьяно, проявил себя и как неплохой органист, например, в Duke Ellington’s Sound Of Love: одновременном трибьюте Массимо и Эллингтону, и написавшему эту пьесу великому басисту Чарли Мингусу. Более же всего из басистов, как признает сам Биолкати, он почитает Дэйва Холланда – и альбом не обошелся без его пьесы How’s Never. Среди других каверов обращает на себя внимание неожиданная версия композиции Everybody Wants To Rule The World от отнюдь не джазовой группы Tears For Fears. Собственных композиций Биолкати в программе альбома четыре. Тут выделяется титульная Incontre, пьеса, которую Массимо сочинил давно, но ранее никогда не записывал, и Fellini – дань автора великому кинорежиссеру-компатриоту.
© & (p) 2020 Sounderscore Records
9 tks / 48 mins
(Massimo Biolcati – b; Dayna Stephens – ts, ss, bars; Sam Yahel – p, org; Jongkuk Kim – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН