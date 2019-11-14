Massimo Biolcati - Incontre

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Massimo Biolcati - Incontre

14.11.2019

Massimo Biolcati - Incontre
Итальянец по происхождению, басист и композитор Массимо Биолкати (р.1972) родился в Швеции, в Стокгольме. Его детство и юность так и прошли «на два дома»: то в Италии, то в Швеции. Во всяком случае, исполнять джаз он начал в 16-ти летнем возрасте «на исторической родине», в Турине. В 1996 году Массимо отправился за океан, на учебу в бостонский колледж Беркли, и, как очень многие европейцы, так и осел в Штатах. После Беркли он продолжил образование в Институте джаза им.Телониуса Монка в Калифорнии, а с 2003 года живет и работает в Нью-Йорке. Биолкати известен прежде всего своей работой в трио с Лионелем Люке и Ференцем Неметом, своими соучениками по Беркли. Кроме того, ему доводилось играть с Рави Колтрейном, Пакито Д’Ривера, Джонос Скофилдом и другими видными мастерами джаза. Свой дебют в качестве лидера он осуществил в 2008 году альбомом Persona.

Новую свою работу, получившую название Incontre, Биолкати выпускает в конце января 2020 года. Проект этот сделан в формате квартета, в котором на роль главного солиста Массимо пригласил опытного саксофониста Дайну Стивенса, также соученика и по Беркли, и по Иституту Монка, а пианист Сэм Яхел и ударник Ким Чжон Кук дополнили состав ансамбля. На авансцене квартета Стивенс выглядит универсальным саксофонистом, используя и тенор, и сопрано, и баритон-саксофон. Лично мне он больше всего пришелся по душе на теноровом инструменте, а вообще музыкант это очень сильный и слушать его было весьма приятно. Биолкати «держит» весь саунд группы - и как басист, и как лидер. Пожалуй, лишь в первом треке Hello, I Lied он отметился сольным басовым интро, а затем занялся, так сказать, прямыми обязанностями». Все в порядке и с Ким Чжон Куком, и с Ягелем. Последний, помимо фортепьяно, проявил себя и как неплохой органист, например, в Duke Ellington’s Sound Of Love: одновременном трибьюте Массимо и Эллингтону, и написавшему эту пьесу великому басисту Чарли Мингусу. Более же всего из басистов, как признает сам Биолкати, он почитает Дэйва Холланда – и альбом не обошелся без его пьесы How’s Never. Среди других каверов обращает на себя внимание неожиданная версия композиции Everybody Wants To Rule The World от отнюдь не джазовой группы Tears For Fears. Собственных композиций Биолкати в программе альбома четыре. Тут выделяется титульная Incontre, пьеса, которую Массимо сочинил давно, но ранее никогда не записывал, и Fellini – дань автора великому кинорежиссеру-компатриоту.

© & (p) 2020 Sounderscore Records

9 tks / 48 mins

(Massimo Biolcati – b; Dayna Stephens – ts, ss, bars; Sam Yahel – p, org; Jongkuk Kim – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Корея, США, Швеция
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Frank Kohl - The Crossing

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, ...
подробнее
14.11.2019

Tamuz Nissim - Capturing Clouds

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Вот и начали поступать к нам, как первые ласточки приближающегося нового года, линки к альбомам, которые выйдут в свет уже в 2020 году. Первым из них стал альбом вокалистки Тамуз Ниссим Capturing Clouds, который поступит в продажу в ...
подробнее
14.11.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com