Émilie Samson - An Introvert’s Dream

У Эмили Самсон пока еще очень короткая творческая биография. Эта франко-канадская джазовая вокалистка родилась в Монреале. Степень бакалавра Эмили получила в местном McGill University, а затем перебралась в Нью-Йорк, где продолжила учебу уже в Manhattan School of Music. Еще в Канаде Эмили Самсон выступала во многих клубах со своей группой, исполняя джазовый и классический репертуар, продолжает этим заниматься и в Нью-Йорке, причем уже освоила такие престижные сцены, как Линкольн-Центр или Карнеги Холл. Что касается дискографии, то именно An Introvert’s Dream, скромный ЕР из пяти треков, ее открывает.
Программа выглядит довольно эклектичной. Эмили выбрала для нее четыре кавера в своих аранжировках и одну собственную композицию, ставшую титульной. Открывает ЕР композиция Жобима If You Never Come to Me с английским текстом. Эту бразильскую мелодию Эмили превратила в характерную джазовую балладу, - насколько удачно – судить слушателям, но мне этот трек показался слабее других. А вот дальше дела пошли веселее. Стандарт Роджерса и Харта Nobody’s Heart из Great American Songbook Самсон исполнила энергично и с хорошим свингом, который слушатель явно оценит. Совершенно неожиданным выглядит выбор третьего трека. Это Wouldn’t It Be Nice от Брайана Уилсона и Beach Boys. В аранжировке Эмили песенка поп-королей калифорнийских пляжей неожиданно зазвучала истинно в джазовом вкусе. Еще более оригинален и следующий номер: Эмили расставила треки в программе так, что все идет по нарастающей, так сказать, крещендо. Это песня Стинга La Belle Dame Sans Regrets, которую ей присоветовал педагог Эмили в Manhattan School of Music Джо Лоури, долго работавший со Стингом. Франко-канадка Самсон исполняет ее по-французски, введя в ткань композиции отменно исполненный вокализ. А завершает программу собственная песня Эмили Самсон An Introvert’s Dream, показывающая потенциал исполнительницы еще и в качестве композитора. Остается добавить, что в создании ЕР Эмили хорошо помогли инструменталисты – в каждом треке сопровождение было тщательно выверено и продумано. Из них я отметил бы Кигана Райли с его партиями флюгельгорна и пианиста Робинсона ДеМонтмолина.
Что ж, старт можно признать удачным. У этой девушки из Монреаля все еще впереди, а An Introvert’s Dream показывает, что Эмили Самсон есть что предъявить взыскательной джазовой сцене Нью-Йорка.
© & (p) 2020 Émilie Samson
5 tks / 32 mins
(Émilie Samson – voice; Robinson De Montmollin – p; Sean Burke – b; Phil McNeal – dr; Keegan Riley – flg (tks 1,5); Alec Aldred – tp (tk 3); Seth Weaver – tb (tk 3); Rico Jones – ts (tk 3);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН