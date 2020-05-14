Sonar with David Torn -Tranceportation (Volume 2)

Сотрудничество швейцарского квартета Sonar и американского музыканта Дэвида Торна, начавшись с обстоятельств почти случайных (друг порекомендовал Торну послушать ансамбль из Цюриха), оказалось весьма и весьма плодотворным. В 2018 году они выпустили совместный альбом Vortex, который поначалу Торн намеревался лишь продюсировать. Об этой работе, как и о подробностях творчества Sonar и Торна, можно больше узнать в обзоре альбома на нашем сайте. Проект этот не остался одноразовым эпизодом. Весной следующего года, скоординировав рабочие графики, Sonar и Дэвид Торн собрались вновь в городке Бельмунд в Швейцарии и в ударном темпе, за пять дней, записали восьмидесятиминутный студийный концерт, из которого в том же году родился альбом Tranceportation (Volume 1). Мне его слушать не довелось, но зато, благодаря неизменной любезности Антье Хюбнер и ее hubtone PR, я получил возможность познакомиться и представить нашим читателям вторую часть той сессии, которая выходит в мае этого года под названием Tranceportation (Volume 2) на все том же британском лейбле RareNoise Records.
Релиз этот – особая веха для Sonar, отмечающего в 2020 году десятилетие своей творческой деятельности. Группа, исполняющая исключительно минималистскую музыку на тритоновых гитарах, смогла прочно занять особую нишу на музыкальном рынке, которую я характеризовал бы, как минималистский прог-рок. Такая музыка оказалась весьма интересной и для номинанта Грэмми и музыканта из кругов лейбла ЕСМ, гитариста и мастера лупинга Дэвида Торна. Слушая альбом, вы не сможете не почувствовать, насколько комфортно музыкантам играть вместе. Торн говорит об этой работе так: «99,9% сделанного мной – это непосредственная живая музыка, исполненная вместе с группой. Большая часть моей работы – это не солирование. Это участие в разнообразных текстурных изменениях, некоторые из которых могут длиться минутами… и тогда сольный эпизод превращается ьуквально в вишенку на торте». Сложно? Ну, музыку словами вообще трудно передать. Лучше последовать совету основного автора музыки Sonar Штефана Тилена: «Всю жизнь музыка была для меня средством транспортации – тем, что может увлечь воображение в путешествие за пределы пространства и времени, в прекрасные, странные и неизведанные миры. Музыка – прекрасное средство ощутить это, и все, что я рекомендую в отношении этого альбома, это подобрать кресло поудобнее, найти пару хороших наушников, закрыть глаза и отправляться в путь».
Тут трудно что-либо добавить. Я могу только расставить пару «дорожных знаков» для вашего путешествия с Sonar и Дэвидом Торном. В стартовой Triskaidekaphilia и финальной Cloud Chamber вам будет сопутствовать гипнотический ритм, сквозь который струится тонкая вязь гитарных ходов. А между ними, в Tranceportation и .Slowburn, вас ждет тотальное погружение в мир, где абстракции заметно больше, но креативностью не уступающий двум другим трекам – все, как обещал Штефан!
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