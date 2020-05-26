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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

HiFiLo - Speak Your Name

26.05.2020

HiFiLo - Speak Your Name
Канадец из Торонто Тодд Пентни, известный в музыкальном бизнесе, как ХайФайЛо, - очень успешный продюсер. Достаточно сказать, что патронируемый им Allison Au Quartet получил за два своих альбома в 2013 и 2019 годах номинации на JUNO, канадский аналог Грэмми, а в 2016 году еще один альбом таки выиграл JUNO в номинации «лучший джазовый альбом года – ансамбль». Но ХайФайЛо не только продюсер, но и музыкант – пианист и клавишник. Творческие амбиции в сочетании с большим опытом работы в области джаза и поп-музыки привели ХайФайЛо к созданию своего первого альбома, где он выступает в качестве композитора и исполнителя. Speak Your Name увидит свет в начале июня.

Программу альбома составили десять композиций ХайФайЛо. Везде он играет на электромеханических клавишах и старых аналоговых синтезаторах – электроники много, но вся она на сегодняшний день выглядит этаким ретро, что придает саунду определенную пикантность. В трех случаях ХайФайЛо решил дополнить свой винтажный саунд дополнительными красками: в Wanderlust к нему присоединился флейтист, в титульной Speak Your Name – вокалист, он же автор текста, наконец, в Downpour – гитарист. Но во всех композициях главное, а в большинстве – и единственное действующее лицо – это сам ХайФайЛо. Если верить пресс-релизу, то вдохновляли музыканта и композитора при работе над альбомом Принс, Стиви Уандер, Radiohead, Билл Эванс, The Beach Boys и Кит Джарретт. Что, странная смесь? Вот и музыка такая же: эклектичная, как в темповых, так и в медленных треках. Мой персональный фаворит здесь – композиция FTL. Но определить в целом стилистику этой очень пестрой смеси трудновато. Очень условно я отнес бы работу ХайФайЛо по разряду смус-джаза. А уж насколько удачно хороший продюсер может преобразиться в креативного музыканта – судить вам, потенциальные слушатели Speak Your Name.

© & (p) 2020 HiFiLo

10 tks / 32 mins

(HiFiLo - keyb, synth; Rob Christian – fl (tk 2); Alex Samaras – voice (tk 3); Robb Cappelletto – g (tk 4);)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
смус джаз

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