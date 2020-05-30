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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Homemade Duo - Our Time

30.05.2020

Homemade Duo - Our Time
Труба – один из тех музыкальных инструментов, которые очень близки человеческому голосу. Фортепьяно – один из самых многозвучных и вариативных инструментов. Кроме того, каждая рука пианиста может вести свою линию, превращая звучание инструмента в мини-оркестр. Так что, дуэт фортепьяно и трубы весьма интересен изначально, а уж если оба исполнителя – джазовые импровизаторы – тем более.

Именно такой дуэт составили работающие вместе с 2017 года молодые итальянские музыканты Антонио Симоне и Джузеппе Пинто. Они назвали его Homemade Duo, а девизом своего дуэта избрали выражение jazz & contaminations, как бы подчеркивая, что для них джаз открыт всем возможным влияниям и не замыкается в жестких стилистических рамках. Симоне постигал секреты джаза в консерваториях Сиены и Бари, Пинто учился в Фодже. Сегодня они преподают и сами. За плечами обоих музыкантов уже есть опыт работы с целым рядом видных мастеров джаза в Италии, но Homemade Duo – проект, где они реализуют собственные творческие идеи.

Каковы они хорошо иллюстрирует дебютный альбом дуэта под названием Our Time. В его программе из восьми треков нашлось место и величайшему джазовому стандарту Гершвина Summertime, и пьесе французского композитора и барабанщика Ману Каче February Sun, и ритм-энд-блюзовому хиту Стиви Уандера Ribbon in the Sky, и собственной пьесе Антонио Симоне Scambled Day. Пестрая программа, разноплановые вещи, к каждой из которых Homemade Duo постарались подобрать свой «ключик». Есть у альбома и своя концептуальная идея: он посвящен проблемам изменения климата. Откровенно говоря, особой связи с исполняемой музыкой я тут не увидел. Но с чисто музыкальной точки зрения, Our Time – из тех альбомов, прослушав которые, не хочется с ним расставаться. Отлично выстроенные диалоги инструментов, хорошее взаимопонимание музыкантов, о технике исполнения я даже не говорю. Словом, весьма достойный и многообещающий дебют!



© & (p) 2020

8 tks / 46 mins

(Antonio Simone – p; Giuseppe Pinto – tp;)

Линк предоставлен Homemade Duo

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
мэйнстрим

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