MicroCorgi - MicroCosmos

Молодое – и по времени своего существования, и по возрасту участников трио MicroCorgi возникло в 2018 году в Нью-Йорке. И этот город стал самым логичным местом для встречи приехавшего из Нового Орлеана клавишника Эндрю МакГовена, прибывшего из Токио гитариста Юто Каназавы и родившегося в Москве, перебравшегося в Бельгию и уже оттуда переехавшего в США ударника Ильи Динова. Каждый из музыкантов принес в ансамбль свой собственный опыт. МакГовэн успел поиграть в различных новоорлеанских составах, среди его партнеров были Джейсон Марсалис, Джо Дайсон и Саша Масаковски. Каназава работал с Куртом Эллингом, Лонни Плаксико, Лафайетом Харрисом, успел собрать солидную собственную дискографию и был отмечен целым рядом престижных наград. Динов, закончив консерваторию в Антверпене, много играл в различных европейских проектах и отметился участием в целом ряде фестивалей.
MicroCosmos, который увидит свет ближе к концу ноября, – первый большой студийный альбом коллектива. В него вошло девять авторских композиций музыкантов ансамбля, в которых отразилось их общее увлечение минималистскими идеями Филипа Гласса. В трио без басиста его функции вполне успешно распределили между собой МакГовен и Каназава. Они же стали основными солистами, опираясь на точную ритмическую основу, создаваемую интенсивной и гибкой работой Динова за ударными. Стилистику музыки коллектива определить однозначно довольно трудно. Очень условно ее можно отнести к музыке фьюжн, хотя фанковый настрой Corgi совсем не похож на более атмосферичную стартовую пьесу Cosmosphere. В одной из композиций, Another Day, МакГовен еще и поет, декларируя приверженность простым радостям жизни. На мой вкус, вокал – не самая сильная сторона его таланта, да и в контексте всей программы вокальный трек выглядит несколько чужеродно. А вот на клавишных Эндрю действительно очень хорош, заставляя вспомнить традиции классических органных трио. Каназава порой солирует, как настоящий рокер, во всяком случае, чувствуется, что эта стилистика ему отнюдь не чужда.
MicroCosmos оставил приятное впечатление. Здесь нет каких-то «проходных» вещей, в каждой из пьес есть своя «изюминка». А размытость стилистических границ может говорить или о принципиальной позиции музыкантов MicroCorgi, или о том, что коллектив находится еще в поиске своего уникального языка. Пожалуй, ответ здесь могут дать только следующие его работы.
© & (p) 2020
9 tks / 52 mins
(Andrew McGowan – keyb, voc; Yuto Kanazawa – g; Ilya Dynov – dr;)
Линк предоставила Maja Ilic
Леонид АУСКЕРН