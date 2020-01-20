Roz Vitalis - Daybreaking Live

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Roz Vitalis - Daybreaking Live

20.01.2020

Roz Vitalis - Daybreaking Live
В прошлом году мне впервые довелось услышать и представить нашим читателям петербургский коллектив Roz Vitalis с концертным альбомом Great Expectations Live (тот обзор легко можно найти на сайте). И вот – новая встреча, и вновь с концертным альбомом. Daybreaking Live записывался в начале ноября 2019 года на фестивале Babooinumfest #12 в питерском клубе "Place". Состав группы по сравнению с предыдущим концертником уменьшился на одного человека: не играл бас-кларнетист Леонид Перевалов. Можно предположить, что это был приглашенный музыкант, разово выступивший с Roz Vitalis. В остальном состав группы остается неизменным последние годы, что говорит о прочности творческих и человеческих связей и общих взглядах на музыку: практически со времен своего создания почти двадцать лет назад Roz Vitalis исповедует прог-рок, ориентируясь при этом на такие классические образцы, как Gentle Giant, EL&P, King Crimson.

Разумеется, в этих стилистических рамках находится и Daybreaking Live. Альбом и, соответственно, сет, отыгранный Roz Vitalis на фестивале, состоит из восьми треков. Программу группа начала с новых композиций, сочиненных в последние пару лет, а во второй части выступления порадовала своих фэнов и композициями из прошлых студийных альбомов (Mother of All Rain, Fret Not Thyself Because of Evildoers, Psalm 6). По сравнению со старыми поклонниками группы, я был лишен возможности сравнить студийные и концертные версии этих треков, зато получил свежесть восприятия (впрочем, Fret Not Thyself Because of Evildoers присутствовала и в программе предыдущего концертника). Затрудняюсь определить, какой из двух альбомов мне понравился больше. Они очень близки – и по духу, и по саунду. Может быть, в Daybreaking Live чуть больше пространства получил гитарист Владимир Семенов-Тян-Шанский. Но в целом Roz Vitalis, как и раньше, отличает очень сбалансированный звук с отменным взаимодействием и вариабельностью партий клавишных, гитары, флейты и ритм-группы. Так, уже в стартовой пьесе Wides вначале тему ведут ударные и флейта, затем их сменяет диалог гитары и клавишных, чтобы затем уступить место на авансцене уже клавишным и флейте. Столь же «многоступенчатой» и сложной по структуре выглядит и титульная композиция Daybreaking. Вновь Иван Розмаинский моментами напомнил мне незабвенного Кита Эмерсона, правда, уже не в версии Fret Not Thyself Because of Evildoers в этом альбоме, а в пьесе Nepsis, где его heavy groove вызвал в памяти эпизод из «Картинок с выставки». Эту «тяжесть» Иван компенсировал легкой, светлой и прозрачной, как полотно Боттичелли, интерлюдией Loro Con Dolcezza E Cortesia в дуэте фортепьяно и синтезатора. Не могу не отметить и его партию в Strangers and Pilgrims on the Earth, а также отличную гитарную работу Семенова-Тян-Шанского в Mother of All Rain. А пиком программы я назвал бы финальную пьесу Psalm 6: мощь, одухотворенность и изящество аранжировки «в одном флаконе». Не удивительно, что для поклонников Roz Vitalis эта вещь является одним из главных хитов очень интересной и последовательной в своем творчестве петербургской группы.

© & (p) 2020

8 tks / 51 mins

(Ruslan Kirillov - bass g; Vladislav Korotkikh – fl; Ivan Rozmainsky – el. p, synth; Vladimir Semenov-Tyan-Shansky – el. g; Evgeny Trefilov – dr;)

Линк предоставил Иван Розмаинский

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Frank Kohl - The Crossing

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, ...
подробнее
20.01.2020

JD Walter - Dressed In A Song

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень точное название дал своему новому альбому американский вокалист ДжейДи Уолтер: «Одетые в песню». Я смог это оценить, прослушав программу, подготовленную к выпуску в феврале 2020 года на JWAL Records. ДжейДи просто одевает ...
подробнее
20.01.2020

Jeff Rupert & George Garzone - The Ripple

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке альбома The Ripple стоят имена двух известных американских тенор-саксофонистов. Руперт играл с Мэхогени, Бенни Картером, Сэмом Риверсом, Мейнардом Фергюссоном. Ветеран джаза Гарцоне работал с Такумой, Пересом, Ловано, сейчас ...
подробнее
20.01.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com