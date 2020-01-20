Roz Vitalis - Daybreaking Live

В прошлом году мне впервые довелось услышать и представить нашим читателям петербургский коллектив Roz Vitalis с концертным альбомом Great Expectations Live (тот обзор легко можно найти на сайте). И вот – новая встреча, и вновь с концертным альбомом. Daybreaking Live записывался в начале ноября 2019 года на фестивале Babooinumfest #12 в питерском клубе "Place". Состав группы по сравнению с предыдущим концертником уменьшился на одного человека: не играл бас-кларнетист Леонид Перевалов. Можно предположить, что это был приглашенный музыкант, разово выступивший с Roz Vitalis. В остальном состав группы остается неизменным последние годы, что говорит о прочности творческих и человеческих связей и общих взглядах на музыку: практически со времен своего создания почти двадцать лет назад Roz Vitalis исповедует прог-рок, ориентируясь при этом на такие классические образцы, как Gentle Giant, EL&P, King Crimson.
Разумеется, в этих стилистических рамках находится и Daybreaking Live. Альбом и, соответственно, сет, отыгранный Roz Vitalis на фестивале, состоит из восьми треков. Программу группа начала с новых композиций, сочиненных в последние пару лет, а во второй части выступления порадовала своих фэнов и композициями из прошлых студийных альбомов (Mother of All Rain, Fret Not Thyself Because of Evildoers, Psalm 6). По сравнению со старыми поклонниками группы, я был лишен возможности сравнить студийные и концертные версии этих треков, зато получил свежесть восприятия (впрочем, Fret Not Thyself Because of Evildoers присутствовала и в программе предыдущего концертника). Затрудняюсь определить, какой из двух альбомов мне понравился больше. Они очень близки – и по духу, и по саунду. Может быть, в Daybreaking Live чуть больше пространства получил гитарист Владимир Семенов-Тян-Шанский. Но в целом Roz Vitalis, как и раньше, отличает очень сбалансированный звук с отменным взаимодействием и вариабельностью партий клавишных, гитары, флейты и ритм-группы. Так, уже в стартовой пьесе Wides
вначале тему ведут ударные и флейта, затем их сменяет диалог гитары и клавишных, чтобы затем уступить место на авансцене уже клавишным и флейте. Столь же «многоступенчатой» и сложной по структуре выглядит и титульная композиция Daybreaking. Вновь Иван Розмаинский моментами напомнил мне незабвенного Кита Эмерсона, правда, уже не в версии Fret Not Thyself Because of Evildoers в этом альбоме, а в пьесе Nepsis
, где его heavy groove вызвал в памяти эпизод из «Картинок с выставки». Эту «тяжесть» Иван компенсировал легкой, светлой и прозрачной, как полотно Боттичелли, интерлюдией Loro Con Dolcezza E Cortesia в дуэте фортепьяно и синтезатора. Не могу не отметить и его партию в Strangers and Pilgrims on the Earth
, а также отличную гитарную работу Семенова-Тян-Шанского в Mother of All Rain. А пиком программы я назвал бы финальную пьесу Psalm 6: мощь, одухотворенность и изящество аранжировки «в одном флаконе». Не удивительно, что для поклонников Roz Vitalis эта вещь является одним из главных хитов очень интересной и последовательной в своем творчестве петербургской группы.
© & (p) 2020
8 tks / 51 mins
(Ruslan Kirillov - bass g; Vladislav Korotkikh – fl; Ivan Rozmainsky – el. p, synth; Vladimir Semenov-Tyan-Shansky – el. g; Evgeny Trefilov – dr;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН