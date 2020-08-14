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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Kuljit Bhamra - Essence of Raga Tala

14.08.2020

Kuljit Bhamra - Essence of Raga Tala
Если предположить, что кто-то из наших читателей никогда ранее не слышал индийскую традиционную музыку, то альбом Essence of Raga Tala станет идеальным первым знакомством. Его создатель - живущий в Великобритании таблист, композитор и продюсер, а заодно – Кавалер Ордена Британской Империи с 2009 года Кулджит Бхамра. Он - автор музыки ко многим фильмам и спектаклям, обладатель множества наград музыкальной индустрии, а вдобавок – отличный педагог.

Essence of Raga Tala - это девять классических индийских раг (мелодических конструкций) и несколько тал (ритмических рисунков) в исполнении самого Бхамры и большой группы индийских и британских музыкантов. При этом каждый трек в альбоме отличается тем или иным вилом используемых инструментов, среди которых, как традиционные индийские, так и западные. Так, скажем, открывает альбом Raga Vasanti, которую в сопровождении Бхамры на табла исполняет именитый вокалист в южноиндийской (карнатакской) традиции Йогешваран. Следующий трек, Dhun in Raga Patdeep, это опять дуэт, но уже табла и ситара, на котором играет Джонатан Майер. А вот Raga Mishra Nat Bhairav – это сольный номер скрипача Рохана Роя, автора этой композиции. Очень интересно слушать дуэт табла и электрогитары (Джек Дженнингс) в Raga Bageshri или табла и гитары акустической (сидхарт Сингх) в Dhun in Raga Vrindavani Sarang. Чисто западный классический инструмент виолончель, оказывается, вполне способен звучать «по-индийски» в исполнении студентки Королевского колледжа музыки Мееры Раджи (Movements in Raga Nat Bhairav). Еще один вариант вокала преподносит еще одна дама, Прити Каур в Kafi in Raga Bhairavi. Но на меня самое сильное впечатление, возможно, даже как символ этого альбома, где Запад чуть ли не в каждом треке встречается с Востоком, произвела игра Кулджита Бхамры на синтезаторе в Raga Sindhu Bhairavi. Никогда не думал, что этот электронный инструмент способен говорить языком древних раг. Оказывается, способен, дп еще как! Двенадцатиминутное сольное выступление Бхамры – это просто вишенка на со вкусом приготовленном торте под названием Essence of Raga Tala !

© & (p) 2020ARC Music

11 tks / 77 mins

(Kuljit Bhamra – tabla, synth; M. Yogeswaran – voc; Jonathan Mayer – sitar; Rohan Roy – vi; Jack Jennings – el.g; Priti Kaur – voc, Swarmandal; Siddhart Singh – ac.g; Meera Raja - cello; Robin Christian – bansuri;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Индия
музыкальный стиль
индийская музыка

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