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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Amber Weekes - The Gathering

12.09.2020

Amber Weekes - The Gathering
Вот и еще один рождественский альбом попал в нашу почту. Для вокалистки из Лос-Анджелеса Амбер Уикис это первый опыт в этой сфере, но не первый в ее дискографии. Родившись в семье вокалистов, юная Амбер просто не могла не запеть. На сегодня это известная джазовая певица, частый гость на сценах клубов Южной Калифорнии, успевшая также выступить на New Rochelle Jazz Festival в Нью-Йорке и в Caesar’s Palace в Лас-Вегасе.

В записи альбома The Gathering участвовала большая группа опытных студийных музыкантов из Лос-Анджелеса, среди которых особо надо отметить Марка Каргилла, не только скрипача, но и автора всех аранжировок для струнных и дирижера, а также продюсера проекта в целом. Программа из десяти треков в основном собрана из проверенных рождественских хитов, которым исполнение Амбер Уикис придало особую окраску. Так, едва ли не лучшим номером этой программы я бы назвал всем прекрасно известную Silent Night, исполненную Амбер необычайно эмоционально и с какой-то особой верой в каждое произносимое слово. В бодром свинговом темпе Уикис спела I Saw Mommy Kissing Santa Claus под аккомпанемент эффектного соло тенор-саксофониста Рики Вударда и точной игры пианиста Тони Камподонико. Новыми красками в исполнении Амбер Уикис заиграли My Romance Роджерса и Харта, Winter Wonderland и Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, а оригинальная песня The Gathering, поставленная в финал программы наверняка добавит уважения слушателю к этой исполнительнице. Я не случайно вспомнил, что для Амбер это первый опыт в сфере рождественской музыки, и она счастливо избежала некоторых клише, характерных для тех, кто постоянно работает в этой нише. Интересно было бы послушать Уикис и на другом материале. Возможно, это еще впереди.

© & (p) 2020 Amber Inn Productions

10 tks / 41 mins

(Amber Weekes – voc; Josh Nelson, Tony Campodonico – p, Rhodes; Eddy Olivieri – p; John B.Williams, Adam Cohen, Kevin Brandon – b; Fritz Wise, Sinclair Lott, Nathaniel Scott – dr; Paul Jackson, Jr., Doug MacDonald, Jacques Lesure – g; Rickey Woodard – sax; Andrew Carney – tp; Richard Heath, Munyugo Jackson – perc; Ernie Fields Jr. = bagpipes; Gregory Cook – celeste; Mark Cargill – vi, string arr., conductor;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг

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