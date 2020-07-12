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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Custodio Castelo - Famous Fados on Portuguese Guitar

12.07.2020

Custodio Castelo - Famous Fados on Portuguese Guitar
Португальская традиционная музыка фаду внесена ЮНЕСКО в 2011 году в список нематериального культурного наследия человечества. Горечь ударов судьбы, сладкие воспоминания о былом счастье, надежды на будущее – все это уникальная по стилистике исполнения музыка фаду. Обычно фаду исполняют вокалисты-фадишты под аккомпанемент португальской или обычной акустической гитары. Непревзойденной королевой фвду считается знаменитая Амалия Родригеш. В свое время именно ее голос заставил юного гитариста Кустодио Кастело (р.1966) выбрать в качестве своего основного инструмента выбрать португальскую гитару. С годами он стал виртуозом этого инструмента.

Кустодио Кастело аккомпанировал таким звездам фаду, как Хорхе Фернанду, Ана Моура, Фернанду Маурисиу, Кристина Бранко. Кастело смело ломал барьеры, открывая для фаду новые горизонты. Так, он записывался с мастерами других жанров – аккордеонистом Ришаром Гальяно, пианистом Арриго Каппелетти и даже с симфоническим оркестром из Литвы. Его страсть к обновлению этой музыки позволяет некоторым критикам говорить, что он стремится сделать с фаду то же, что Пако де Люсия сделал в 70-е годы с фламенко, превратив эту музыку в часть мирового мэйнстрима. На счету Кастело очень много самых разных альбомов.

Но в альбоме Famous Fados on Portuguese Guitar, своей последней работе для британской ARC Music, Кустодио Кастело подчеркнуто традиционен. На своей уникальной гитаре ручной работы, сделанной из дуба специально для него мастером Оскаром Кардосо, он исполняет известные мелодии фаду, в том числе и те, которые сделали знаменитой Амалию Родригеш. Maria Lisboa, Barco Negro, Lavava no rio lavava, Lágrima (две последние сочинила сама Родригеш) звучат в аранжировках Кустодио Кастело и иногда в сопровождении акустических гитар. Это классика фаду и отличный повод познакомиться с этой музыкой.

© & (p) 2020 ARC Music

12 tks / 38 mins

(Custódio Castelo – Portuguese g; Carlos Garcia, Maximo Ciúro – ac. g;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия

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